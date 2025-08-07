https://1prime.ru/20250807/luna-860427515.html
Китай испытал пилотируемый посадочный модуль для высадки на Луну
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Лунный пилотируемый посадочный модуль "Ланьюэ" впервые прошел испытания по посадке и взлету на полигоне в провинции Хэбэй на севере Китая, условия которого были приближены к лунной поверхности, сообщает управление программы пилотируемых космических полетов КНР в четверг. “На испытательном полигоне внеземной посадки в уезде Хуайлай 6 августа… были успешно завершены комплексные испытания по посадке и взлету лунного посадочного модуля "Ланьюэ". Китай впервые проводит испытание… пилотируемого космического аппарата на внеземном небесном теле”, - говорится в заявлении на сайте управления. Отмечается, что лунный посадочный модуль "Ланьюэ" (дословно “Обнимающий Луну”) разработан для первой пилотируемой миссии Китая на Луну и предназначен для транспортировки двух космонавтов между лунной орбитой и поверхностью Луны. На естественном спутнике Земли он будет центром жизнеобеспечения, снабжения энергией и обработки данных. “Это ключевой элемент в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну”, - сообщает управление. Как заявил ранее замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, Китай успешно ведет подготовку к пилотируемой миссии на Луну, необходимые для миссии аппараты находятся на стадии разработки и испытаний прототипов. К 2030 году планируется осуществить высадку гражданина КНР на поверхность Луны для проведения научных исследований. Китайская программа зондирования Луны, получившая название "Чанъэ" по имени героини древнекитайских мифов, включает несколько этапов, в том числе облет вокруг искусственного спутника Земли, посадку на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый лунный спутник "Чанъэ-1" был запущен в 2007 году и работал до 2009 года. Собранные им данные позволили китайским ученым создать, в частности, первую тепловую карту Луны. В рамках реализации четвертого этапа своей лунной программы Китай планирует построить прототип лунной научно-исследовательской станции, который будет состоять из нескольких зондов, находящихся на лунной орбите и на поверхности Луны, и будет способен проводить научно-технологические исследования на естественном спутнике Земли, а также тестирование технологий для освоения и использования лунных ресурсов.
