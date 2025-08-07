https://1prime.ru/20250807/makh-860447008.html

ФСБ согласовала доступ Mах к "Госуслугам", сообщил Шадаев

2025-08-07T20:42+0300

2025-08-07T20:42+0300

2025-08-07T20:49+0300

КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований", - сказал он. В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

