Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ согласовала доступ Mах к "Госуслугам", сообщил Шадаев - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/makh-860447008.html
ФСБ согласовала доступ Mах к "Госуслугам", сообщил Шадаев
ФСБ согласовала доступ Mах к "Госуслугам", сообщил Шадаев - 07.08.2025, ПРАЙМ
ФСБ согласовала доступ Mах к "Госуслугам", сообщил Шадаев
Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил журналистам глава... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T20:42+0300
2025-08-07T20:49+0300
фсб
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/24/839432472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39fb01a901134da0d920f42326e85d6a.jpg
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований", - сказал он. В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20250806/gosduma-860380553.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/24/839432472_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_93201759f495119e3653040caab215c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фсб, мессенджеры
ФСБ, мессенджеры
20:42 07.08.2025 (обновлено: 20:49 07.08.2025)
 
ФСБ согласовала доступ Mах к "Госуслугам", сообщил Шадаев

Шадаев: ФСБ согласовала условия доступа Mах к инфраструктуре "Госуслуг"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение Госуслуг
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований", - сказал он.
В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ
Вчера, 13:08
 
ФСБмессенджеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала