Макрон рассказал о телефонной беседе с Зеленским и европейскими лидерами - 07.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Макрон рассказал о телефонной беседе с Зеленским и европейскими лидерами
2025-08-07T22:51+0300
2025-08-07T22:51+0300
политика
эммануэль макрон
телефонный разговор
владимир зеленский
евросоюз
ПАРИЖ, 7 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов". В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. "У меня была долгая беседа с Зеленским и несколькими европейскими лидерами после событий последних часов", - написал Макрон в соцсети X. Ранее кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Зеленским, они обсудили "текущее развитие событий", последовавшее за встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным. Президент РФ в среду принял в Кремле спецпосланника президента США. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.
эммануэль макрон, телефонный разговор, владимир зеленский, евросоюз
Политика, Эммануэль Макрон, Телефонный разговор, Владимир Зеленский, Евросоюз
22:51 07.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 7 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским "после событий последних часов".
В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка.
"У меня была долгая беседа с Зеленским и несколькими европейскими лидерами после событий последних часов", - написал Макрон в соцсети X.
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Зеленским, они обсудили "текущее развитие событий", последовавшее за встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным.
Президент РФ в среду принял в Кремле спецпосланника президента США. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.
Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Канцлер Германии созвонился с Зеленским
Вчера, 14:26
 
Политика
 
 
