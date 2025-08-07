https://1prime.ru/20250807/marshruty-860405138.html

Все туристические маршруты после землетрясения на Камчатке открыты

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Все туристические маршруты после землетрясения на Камчатке открыты и проходят в штатном режиме, отказы от путевок были, но единичные, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Деятельность турбизнеса на Камчатке полностью восстановилась после землетрясения и цунами. Все туристические маршруты открыты для туристов. За прошедшую с 30 июля неделю аннуляции туров были единичными, в целом на спрос стихийное бедствие не повлияло", - рассказали в союзе. Это подтвердила руководитель направления сборных туров туроператора Russia Discovery Ксения Рубцова. "Все наши туры на Камчатке проходят в штатном режиме. Те места и достопримечательности, которые были временно закрыты после землетрясения 30 июля, уже открыты", - процитировали Рубцову в РСТ. "На Сахалине и Южных Курилах никаких изменений в наших маршрутах не было, там в целом стихия на туристах не отразилась. На Северных Курилах тоже уже сейчас все будет в рамках программы. Порт Северо-Курильска, где вызванное землетрясением цунами частично повредило элементы причальных сооружений, восстановлен 1 августа, функционирует, возобновлено морское сообщение", - добавила она. По ее словам, отказы туристов от поездок были, но единичные, глобально произошедшее на спрос не повлияло. "Заявки к нам продолжают поступать. Не могу сказать, что спрос упал, хотя и роста большого не было. Камчатка и Курилы – направления, которые 80% туристов бронируют заранее. Поэтому те, кто хотел купить тур, уже это давно сделали. Сейчас у нас если и есть запросы, то уже не в таком объеме, как до начала лета", - отметила Рубцова. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на Северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

