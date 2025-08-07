Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/mask-860448901.html
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI - 07.08.2025, ПРАЙМ
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что представит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 5 от принадлежащей ему компании xAI... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T22:31+0300
2025-08-07T22:32+0300
илон маск
grok 5
ии
модель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07c010236ab06d57e6620da6b1822424.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что представит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 5 от принадлежащей ему компании xAI до конца года. "Grok 5 выйдет до конца этого года, и это будет сокрушительно хорошо", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Соответствующее заявление было сделано после того, как ранее в четверг OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5, ответы которой, как отметила компания, с большей вероятностью не будут содержать фактических ошибок по сравнению с предыдущими версиями. В июле Маск объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Предприниматель сообщил, что, на его практике, Grok 4 - это первый опыт, когда ИИ может решить сложные инженерные задачи реального мира, ответы на которые нельзя найти в сети интернете или книгах. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
https://1prime.ru/20250714/ii-859458357.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e139ace0d9caf834b247e9ea04d25c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск, grok 5 , ии, модель
Илон Маск, Grok 5 , ИИ, модель
22:31 07.08.2025 (обновлено: 22:32 07.08.2025)
 
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI

Маск: новая ИИ-модель Grok 5 от xAI выйдет до конца года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлагманская ИИ-модель Grok 3
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что представит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 5 от принадлежащей ему компании xAI до конца года.
"Grok 5 выйдет до конца этого года, и это будет сокрушительно хорошо", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Соответствующее заявление было сделано после того, как ранее в четверг OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5, ответы которой, как отметила компания, с большей вероятностью не будут содержать фактических ошибок по сравнению с предыдущими версиями.
В июле Маск объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Предприниматель сообщил, что, на его практике, Grok 4 - это первый опыт, когда ИИ может решить сложные инженерные задачи реального мира, ответы на которые нельзя найти в сети интернете или книгах.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Маск рассказал о возможностях новой ИИ-модели Grok 4
14 июля, 12:31
 
Илон МаскGrok 5ИИмодель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала