Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI - 07.08.2025, ПРАЙМ
Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что представит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 5 от принадлежащей ему компании xAI... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T22:31+0300
2025-08-07T22:31+0300
2025-08-07T22:32+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что представит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 5 от принадлежащей ему компании xAI до конца года. "Grok 5 выйдет до конца этого года, и это будет сокрушительно хорошо", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Соответствующее заявление было сделано после того, как ранее в четверг OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5, ответы которой, как отметила компания, с большей вероятностью не будут содержать фактических ошибок по сравнению с предыдущими версиями. В июле Маск объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Предприниматель сообщил, что, на его практике, Grok 4 - это первый опыт, когда ИИ может решить сложные инженерные задачи реального мира, ответы на которые нельзя найти в сети интернете или книгах. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
