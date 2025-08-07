Маск назвал сроки выхода новой ИИ-модели Grok 5 от xAI

https://1prime.ru/20250807/mask-860448901.html

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что представит новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok 5 от принадлежащей ему компании xAI до конца года. "Grok 5 выйдет до конца этого года, и это будет сокрушительно хорошо", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Соответствующее заявление было сделано после того, как ранее в четверг OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5, ответы которой, как отметила компания, с большей вероятностью не будут содержать фактических ошибок по сравнению с предыдущими версиями. В июле Маск объявил о выпуске новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4. Предприниматель сообщил, что, на его практике, Grok 4 - это первый опыт, когда ИИ может решить сложные инженерные задачи реального мира, ответы на которые нельзя найти в сети интернете или книгах. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.

