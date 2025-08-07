https://1prime.ru/20250807/mayning-860442026.html

Эксперт объяснил, как США помогли российскому майнингу

Эксперт объяснил, как США помогли российскому майнингу

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Введение с 7 августа США пошлины в 21,6% на майнинговое оборудование из стран Юго-Восточной Азии приведет к переносу ряда производств на территорию Штатов и дает России уникальный шанс, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.По его словам, еще в конце июля текущего года вендоры из Китая уже начали переориентироваться на американский рынок: три крупнейших производителя оборудования для энергоемких вычислений объявили об инвестициях в свое производство в США, при этом значительная часть логистических цепочек будет перестраиваться под новые реалии.На российский рынок промышленного майнинга тарифная политика США не окажет негативного воздействия. На фоне локализации производства в США китайские производители сохранят свои производственные мощности в Поднебесной. Однако новые меры открывают для нашей страны окно возможностей, уверен Гиря.В России сегодня сложились уникальные условия для модернизации парка майнингового оборудования. Заказчики компаний промышленного майнинга ведут свою деятельность в отечественном правовом поле, а само оборудование к началу третьего квартала текущего года стало заметно доступнее на фоне укрепления рубля."Впервые в российской истории промышленного майнинга у участников рынка появилась возможность модернизировать парк вычислительного оборудования на 40-50% от общего объема до конца текущего года. На фоне геоэкономической напряженности проходящая в отрасли модернизация технологической инфраструктуры — это не просто технический апгрейд, а стратегическое преимущество в конкурентной гонке с США за вычислительные мощности", - заключил эксперт.

