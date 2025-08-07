https://1prime.ru/20250807/mayning-860442026.html
Эксперт объяснил, как США помогли российскому майнингу
Эксперт объяснил, как США помогли российскому майнингу - 07.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как США помогли российскому майнингу
Введение с 7 августа США пошлины в 21,6% на майнинговое оборудование из стран Юго-Восточной Азии приведет к переносу ряда производств на территорию Штатов и... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T17:42+0300
2025-08-07T17:42+0300
2025-08-07T17:42+0300
майнинг
технологии
россия
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858626745_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_66f19c4d4ee1b265822bc02427519953.jpg
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Введение с 7 августа США пошлины в 21,6% на майнинговое оборудование из стран Юго-Восточной Азии приведет к переносу ряда производств на территорию Штатов и дает России уникальный шанс, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.По его словам, еще в конце июля текущего года вендоры из Китая уже начали переориентироваться на американский рынок: три крупнейших производителя оборудования для энергоемких вычислений объявили об инвестициях в свое производство в США, при этом значительная часть логистических цепочек будет перестраиваться под новые реалии.На российский рынок промышленного майнинга тарифная политика США не окажет негативного воздействия. На фоне локализации производства в США китайские производители сохранят свои производственные мощности в Поднебесной. Однако новые меры открывают для нашей страны окно возможностей, уверен Гиря.В России сегодня сложились уникальные условия для модернизации парка майнингового оборудования. Заказчики компаний промышленного майнинга ведут свою деятельность в отечественном правовом поле, а само оборудование к началу третьего квартала текущего года стало заметно доступнее на фоне укрепления рубля."Впервые в российской истории промышленного майнинга у участников рынка появилась возможность модернизировать парк вычислительного оборудования на 40-50% от общего объема до конца текущего года. На фоне геоэкономической напряженности проходящая в отрасли модернизация технологической инфраструктуры — это не просто технический апгрейд, а стратегическое преимущество в конкурентной гонке с США за вычислительные мощности", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250801/rynok-860220117.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/12/858626745_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_32ae6a102438f06fccc38a61cad7f592.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майнинг, технологии, россия, сша, китай
майнинг, Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ
Эксперт объяснил, как США помогли российскому майнингу
Эксперт Гиря: пошлины США на оборудование из КНР помогут российскому майнингу
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Введение с 7 августа США пошлины в 21,6% на майнинговое оборудование из стран Юго-Восточной Азии приведет к переносу ряда производств на территорию Штатов и дает России уникальный шанс, рассказал агентству "Прайм" владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
По его словам, еще в конце июля текущего года вендоры из Китая уже начали переориентироваться на американский рынок: три крупнейших производителя оборудования для энергоемких вычислений объявили об инвестициях в свое производство в США, при этом значительная часть логистических цепочек будет перестраиваться под новые реалии.
На российский рынок промышленного майнинга тарифная политика США не окажет негативного воздействия. На фоне локализации производства в США китайские производители сохранят свои производственные мощности в Поднебесной. Однако новые меры открывают для нашей страны окно возможностей, уверен Гиря.
Россия удерживает второе место в мире на рынке промышленного майнинга
В России сегодня сложились уникальные условия для модернизации парка майнингового оборудования. Заказчики компаний промышленного майнинга ведут свою деятельность в отечественном правовом поле, а само оборудование к началу третьего квартала текущего года стало заметно доступнее на фоне укрепления рубля.
"Впервые в российской истории промышленного майнинга у участников рынка появилась возможность модернизировать парк вычислительного оборудования на 40-50% от общего объема до конца текущего года. На фоне геоэкономической напряженности проходящая в отрасли модернизация технологической инфраструктуры — это не просто технический апгрейд, а стратегическое преимущество в конкурентной гонке с США за вычислительные мощности", - заключил эксперт.