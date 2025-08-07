Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: администрация Трампа стремится сместить с должности замдиректора МЭА
СМИ: администрация Трампа стремится сместить с должности замдиректора МЭА
14:46 07.08.2025
 
СМИ: администрация Трампа стремится сместить с должности замдиректора МЭА

E&E: Трамп хочет сместить с поста заместителя директора МЭА Мэри Уорлик

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне растущего давления на Международное энергетическое агентство (МЭА) стремится сместить с поста заместителя директора организации Мэри Уорлик, сообщает подразделение издания Politico E&E со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа нацелена на то, чтобы сместить высокопоставленного официального лица в Международном энергетическом агентстве (МЭА, IEA) на фоне растущей кампании американского давления на парижское ведомство... Второй по положению человек в организации, ушедшая в отставку чиновница из госдепа Мэри Уорлик - основная цель", - говорится в публикации со ссылкой на бывших официальных лиц из США и инсайдеров в энергетической промышленности.
Как поясняют собеседники издания, это вызвано недовольством деятельностью организации - в администрации считают, что МЭА наносит ущерб инвестициям в ископаемое топливо по всему миру.
В конце июля Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил прекратить финансирование МЭА, обвинив его в политической ангажированности и подрыве энергетической безопасности страны. Конгресс предлагает не выделять средств на деятельность МЭА в рамках текущего бюджетного закона.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа
