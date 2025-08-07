https://1prime.ru/20250807/med-860410198.html

Медь дорожает второй день подряд

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно растет в четверг утром, находится в плюсе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.45 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,18% - до 4,421 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду промышленный металл подорожал на 0,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,39% - до 9 676 долларов, алюминия - на 1,81%, до 2 609 долларов, стоимость цинка - на 1,11%, до 2 788,5 доллара. Мировые трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа в вопросах торговой политики страны, а также относительно геополитических событий. В среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Он также заявил, что США могут ввести новые пошлины в отношении Китая. Американский президент также заявил о высокой вероятности того, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится "очень скоро". Детали встречи, по его словам, еще не определены.

