https://1prime.ru/20250807/merts-860432223.html

Канцлер Германии созвонился с Зеленским

Канцлер Германии созвонился с Зеленским - 07.08.2025, ПРАЙМ

Канцлер Германии созвонился с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Владимиром Зеленским, темой обсуждения стала встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:26+0300

2025-08-07T14:26+0300

2025-08-07T14:30+0300

политика

общество

сша

германия

владимир путин

стив уиткофф

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329293_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d4c45dd70a9798a9b3eaead50c75156f.jpg

БЕРЛИН, 7 авг – ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Владимиром Зеленским, темой обсуждения стала встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.По его словам, "федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня провёл телефонный разговор" с Зеленским и "обсудил текущее развитие событий, последовавшее за встречей специального представителя США Уиткоффа с президентом России Путиным".Обе стороны положительно оценили усилия президента США по посредничеству. Также была достигнута договорённость о тесной координации с европейскими партнёрами и США. Федеральный канцлер подтвердил Зеленскому дальнейшую свою поддержку.Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но она осталась без комментариев.Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.

https://1prime.ru/20250807/ushakov-860429366.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, германия, владимир путин, стив уиткофф, владимир зеленский