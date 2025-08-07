https://1prime.ru/20250807/merts-860445569.html
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца - 07.08.2025, ПРАЙМ
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца
Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD. "О федеральном правительстве 29% (респондентов - ред.) говорят, что они довольны его работой - это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. И напротив - на данный момент его работой неудовлетворены 69%. Работой самого канцлера удовлетворены только около трети (32%) - и большинство (65%) недовольны", - говорится в публикации на сайте телеканала. Примечательно, что рейтинг Мерца по сравнению с февралем упал на 10 процентных пунктов. Манеру общения Мерца 61% респондентов не находят убедительной, 26% опрошенных называют его человеком, которому можно доверять. Кроме того, лишь 29% респондентов считают канцлера способным провести страну через кризис. Опрос проводился 4-6 августа среди 1321 гражданина Германии. Погрешность варьируется от 2 до 3 процентных пунктов.
