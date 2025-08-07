https://1prime.ru/20250807/merts-860445569.html

В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца

В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца - 07.08.2025, ПРАЙМ

В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца

Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T19:54+0300

2025-08-07T19:54+0300

2025-08-07T19:54+0300

политика

германия

опрос

правительство

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD. "О федеральном правительстве 29% (респондентов - ред.) говорят, что они довольны его работой - это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. И напротив - на данный момент его работой неудовлетворены 69%. Работой самого канцлера удовлетворены только около трети (32%) - и большинство (65%) недовольны", - говорится в публикации на сайте телеканала. Примечательно, что рейтинг Мерца по сравнению с февралем упал на 10 процентных пунктов. Манеру общения Мерца 61% респондентов не находят убедительной, 26% опрошенных называют его человеком, которому можно доверять. Кроме того, лишь 29% респондентов считают канцлера способным провести страну через кризис. Опрос проводился 4-6 августа среди 1321 гражданина Германии. Погрешность варьируется от 2 до 3 процентных пунктов.

https://1prime.ru/20250717/longrange-859633120.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, опрос, правительство, фридрих мерц