В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца
Политика
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца - 07.08.2025, ПРАЙМ
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца
Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:54+0300
2025-08-07T19:54+0300
политика
германия
опрос
правительство
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD. "О федеральном правительстве 29% (респондентов - ред.) говорят, что они довольны его работой - это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. И напротив - на данный момент его работой неудовлетворены 69%. Работой самого канцлера удовлетворены только около трети (32%) - и большинство (65%) недовольны", - говорится в публикации на сайте телеканала. Примечательно, что рейтинг Мерца по сравнению с февралем упал на 10 процентных пунктов. Манеру общения Мерца 61% респондентов не находят убедительной, 26% опрошенных называют его человеком, которому можно доверять. Кроме того, лишь 29% респондентов считают канцлера способным провести страну через кризис. Опрос проводился 4-6 августа среди 1321 гражданина Германии. Погрешность варьируется от 2 до 3 процентных пунктов.
германия
германия, опрос, правительство, фридрих мерц
Политика, ГЕРМАНИЯ, опрос, правительство, Фридрих Мерц
19:54 07.08.2025
 
В Германии провели опрос об одобрении работы правительства и Мерца

Infratest dimap: работу правительства ФРГ и Мерца одобряют около трети немцев

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Менее трети жителей Германии довольны работой правительства страны, чуть более трети - работой канцлера Фридриха Мерца, следует из опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
"О федеральном правительстве 29% (респондентов - ред.) говорят, что они довольны его работой - это на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. И напротив - на данный момент его работой неудовлетворены 69%. Работой самого канцлера удовлетворены только около трети (32%) - и большинство (65%) недовольны", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Примечательно, что рейтинг Мерца по сравнению с февралем упал на 10 процентных пунктов. Манеру общения Мерца 61% респондентов не находят убедительной, 26% опрошенных называют его человеком, которому можно доверять. Кроме того, лишь 29% респондентов считают канцлера способным провести страну через кризис.
Опрос проводился 4-6 августа среди 1321 гражданина Германии. Погрешность варьируется от 2 до 3 процентных пунктов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Политика
 
 
