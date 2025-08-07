Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленые" предложили расширить меры по развитию электротранспорта - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Зеленые" предложили расширить меры по развитию электротранспорта
"Зеленые" предложили расширить меры по развитию электротранспорта - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Зеленые" предложили расширить меры по развитию электротранспорта
Российская экологическая партия "Зеленые" предложила расширить меры по развитию электротранспорта в РФ, в том числе сделать бесплатной или льготной зарядку в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" предложила расширить меры по развитию электротранспорта в РФ, в том числе сделать бесплатной или льготной зарядку в первые три года эксплуатации электромобиля. Соответствующее обращение партии в Минтранс и Минпромторг РФ имеется в распоряжении РИА Новости. "Зеленые" уверены, что полноценного экологического эффекта от развития электротранспорта получится достичь лишь при системных и последовательных действиях, в связи с чем предлагают следующий комплекс мер: бесплатная или льготная зарядка хотя бы в первые три года эксплуатации автомобиля", - говорится в письме сопредседателя "Зеленых" Александры Кудзаговой. Кроме того, партия предлагает увеличить количество зарядных станций в жилых районах, деловых кварталах и на ключевых транспортных узлах, а также постепенно оснастить ими все парковки в крупных городах. Также в перечень предлагаемых мер входит предоставление налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования на покупку и обслуживание электромобилей. "Транспортное загрязнение - бич мегаполисов, его негативный вклад в загрязнение воздуха в городах - 20-25%. Особенно сильно это заметно в штиль. Развитие электротранспорта - реальный способ снижения негативного воздействия", - сказала РИА Новости Кудзагова, комментируя предложения партии. По ее словам, для развития электротранспорта необходимо стимулировать производителей, автовладельцев и бизнес, развивающий инфраструктуру. "Нулевой транспортный налог, повсеместное и грамотное размещение зарядок, развитие удобных современных сервисов, бесплатная парковка - это те конкурентные преимущества, которые позволяют автомобилисту принять решение в пользу электрокара. За счет предложенных "Зелеными" механизмов можно увеличить долю электромобилей и гибридов в российских крупных городах с десятых процента до 5-10% в зависимости от региона", - добавила сопредседатель партии.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
04:22 07.08.2025
 
"Зеленые" предложили расширить меры по развитию электротранспорта

Экологическая партия "Зеленые" предложила сделать зарядку бесплатной или льготной

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российская экологическая партия "Зеленые" предложила расширить меры по развитию электротранспорта в РФ, в том числе сделать бесплатной или льготной зарядку в первые три года эксплуатации электромобиля.
Соответствующее обращение партии в Минтранс и Минпромторг РФ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Зеленые" уверены, что полноценного экологического эффекта от развития электротранспорта получится достичь лишь при системных и последовательных действиях, в связи с чем предлагают следующий комплекс мер: бесплатная или льготная зарядка хотя бы в первые три года эксплуатации автомобиля", - говорится в письме сопредседателя "Зеленых" Александры Кудзаговой.
Кроме того, партия предлагает увеличить количество зарядных станций в жилых районах, деловых кварталах и на ключевых транспортных узлах, а также постепенно оснастить ими все парковки в крупных городах. Также в перечень предлагаемых мер входит предоставление налоговых льгот, субсидий и льготного кредитования на покупку и обслуживание электромобилей.
"Транспортное загрязнение - бич мегаполисов, его негативный вклад в загрязнение воздуха в городах - 20-25%. Особенно сильно это заметно в штиль. Развитие электротранспорта - реальный способ снижения негативного воздействия", - сказала РИА Новости Кудзагова, комментируя предложения партии.
По ее словам, для развития электротранспорта необходимо стимулировать производителей, автовладельцев и бизнес, развивающий инфраструктуру.
"Нулевой транспортный налог, повсеместное и грамотное размещение зарядок, развитие удобных современных сервисов, бесплатная парковка - это те конкурентные преимущества, которые позволяют автомобилисту принять решение в пользу электрокара. За счет предложенных "Зелеными" механизмов можно увеличить долю электромобилей и гибридов в российских крупных городах с десятых процента до 5-10% в зависимости от региона", - добавила сопредседатель партии.
 
Заголовок открываемого материала