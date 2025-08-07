https://1prime.ru/20250807/mid-860439987.html
Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за антироссийской кампании
2025-08-07T16:59+0300
политика
россия
общество
италия
рим
москва
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_0:91:3314:1955_1920x0_80_0_0_7bfb9cc5a0c168f59f33b8c667be72f2.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в итальянском информпространстве, заявили в российском дипведомстве. "Пятого августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в Российской Федерации Джованни Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России", - говорится на сайте МИД. Там отметили, что итальянской стороне указали, что антироссийская деятельность итальянской прессы, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов способствуют лишь усугублению кризиса между странами. В ведомстве добавили, что именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева в Казерте. "Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", - заключили в МИД.
https://1prime.ru/20250719/italiya-859703675.html
россия, общество , италия, рим, москва, мид
