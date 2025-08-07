Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за антироссийской кампании - 07.08.2025
Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за антироссийской кампании
2025-08-07T16:59+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в итальянском информпространстве, заявили в российском дипведомстве. "Пятого августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в Российской Федерации Джованни Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России", - говорится на сайте МИД. Там отметили, что итальянской стороне указали, что антироссийская деятельность итальянской прессы, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов способствуют лишь усугублению кризиса между странами. В ведомстве добавили, что именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева в Казерте. "Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", - заключили в МИД.
16:59 07.08.2025
 
Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за антироссийской кампании

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызвали в МИД России из-за антироссийской кампании в итальянском информпространстве, заявили в российском дипведомстве.
"Пятого августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в Российской Федерации Джованни Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России", - говорится на сайте МИД.
Там отметили, что итальянской стороне указали, что антироссийская деятельность итальянской прессы, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов способствуют лишь усугублению кризиса между странами.
В ведомстве добавили, что именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева в Казерте.
"Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", - заключили в МИД.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
"Не ослабили". В Италии обеспокоены последствиями санкций ЕС против России
19 июля, 11:12
 
ПолитикаРОССИЯОбществоИТАЛИЯРимМОСКВАМИД
 
 
Заголовок открываемого материала