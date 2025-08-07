https://1prime.ru/20250807/minfin-860428215.html

Минфин увеличил возмещение банкам по нескольким ипотечным программам

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство, сообщается в материалах на сайте министерства. "Для поддержки реализации льготных ипотечных программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" принято решение об увеличении уровня возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 7 августа 2025 г. по 1 ноября 2025 г. Уровень возмещения сохранится на весь срок действия льготных кредитов, выданных за этот период. Решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", - говорится в материалах. В Минфине отметили, что это позволит поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов в рамках текущей экономической ситуации с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики. "Увеличенный уровень возмещения соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах. По льготным ипотечным кредитам, выданным на индивидуальное жилищное строительство, возмещение соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 3,0 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам", - говорится в материалах. В Минфине РФ в феврале текущего года сообщали об увеличении министерством возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п. соответственно.

