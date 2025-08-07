https://1prime.ru/20250807/minfin-860428215.html
Минфин увеличил возмещение банкам по нескольким ипотечным программам
Минфин увеличил возмещение банкам по нескольким ипотечным программам - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минфин увеличил возмещение банкам по нескольким ипотечным программам
Минфин РФ увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T13:34+0300
2025-08-07T13:34+0300
2025-08-07T13:34+0300
экономика
минфин
ипотека
семейная ипотека
арктическая ипотека
дальневосточная ипотека
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство, сообщается в материалах на сайте министерства. "Для поддержки реализации льготных ипотечных программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" принято решение об увеличении уровня возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 7 августа 2025 г. по 1 ноября 2025 г. Уровень возмещения сохранится на весь срок действия льготных кредитов, выданных за этот период. Решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", - говорится в материалах. В Минфине отметили, что это позволит поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов в рамках текущей экономической ситуации с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики. "Увеличенный уровень возмещения соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах. По льготным ипотечным кредитам, выданным на индивидуальное жилищное строительство, возмещение соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 3,0 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам", - говорится в материалах. В Минфине РФ в феврале текущего года сообщали об увеличении министерством возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п. соответственно.
https://1prime.ru/20250805/dempfer-860335285.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_424bdb44e15680f524fa8c91eb4c573a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, ипотека, семейная ипотека, арктическая ипотека, дальневосточная ипотека, банки, финансы
Экономика, Минфин, ипотека, семейная ипотека, арктическая ипотека, Дальневосточная ипотека, Банки, Финансы
Минфин увеличил возмещение банкам по нескольким ипотечным программам
Минфин: увеличено возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Для поддержки реализации льготных ипотечных программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека" принято решение об увеличении уровня возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 7 августа 2025 г. по 1 ноября 2025 г. Уровень возмещения сохранится на весь срок действия льготных кредитов, выданных за этот период. Решение согласовано правительством РФ в ГИИС "Электронный бюджет", - говорится в материалах.
В Минфине отметили, что это позволит поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов в рамках текущей экономической ситуации с учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики.
"Увеличенный уровень возмещения соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при приобретении жилых помещений в многоквартирных домах. По льготным ипотечным кредитам, выданным на индивидуальное жилищное строительство, возмещение соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 3,0 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам", - говорится в материалах.
В Минфине РФ в феврале текущего года сообщали об увеличении министерством возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке для поддержки выдачи льготных ипотечных кредитов с 7 февраля по 6 августа 2025 года на покупку жилья в многоквартирных домах и на индивидуальное жилищное строительство до 3 п.п. и до 3,5 п.п. соответственно.
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в июле