Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России

2025-08-07T15:04+0300

2025-08-07T15:04+0300

2025-08-07T15:04+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России в январе-июле снизились на 18,5% - до 5,522 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 14%, до 14,793 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 5 522 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 18,5% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-июле текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры". Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, указали в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 793 млрд рублей (+14,0% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июле составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.

