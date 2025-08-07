Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России - 07.08.2025
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
Нефтегазовые доходы бюджета России в январе-июле снизились на 18,5% - до 5,522 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 14%, до 14,793 триллиона рублей,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
экономика
минфин
нефтегазовые доходы
ненефтегазовые доходы
россия
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России в январе-июле снизились на 18,5% - до 5,522 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 14%, до 14,793 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 5 522 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 18,5% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-июле текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры". Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, указали в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 793 млрд рублей (+14,0% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июле составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.
минфин, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, россия
Экономика, Минфин, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы, РОССИЯ
15:04 07.08.2025
 
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России в январе-июле снизились на 18,5%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России в январе-июле снизились на 18,5% - до 5,522 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 14%, до 14,793 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 5 522 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 18,5% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства.
Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в январе-июле текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры".
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, указали в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 793 млрд рублей (+14,0% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июле составил 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Минфин увеличил возмещение банкам по нескольким ипотечным программам
Экономика
 
 
