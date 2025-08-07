https://1prime.ru/20250807/minfin-860435380.html

Минфин сообщил объемы дефицита федерального бюджета

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,88 триллиона рублей, или 2,2% ВВП, превысив заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По итогам января-июля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 879 млрд рублей, что на -3 780 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июля составил 2,2% ВВП. Уровень дефицита в 2025 году, утвержденный в законе о бюджете, составляет 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. "Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - поясняет Минфин. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2025 года составил 20,315 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+14%), так и бюджетной системы в целом (+11%), наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин. Объем расходов федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года составил 25,194 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,8%. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+14,9% г/г в феврале-июле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.

