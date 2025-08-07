https://1prime.ru/20250807/minpromtorg-860443228.html

Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, говорится в сообщении ведомства."С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей", — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что проект разработан Минпромторгом РФ для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране.

