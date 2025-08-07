Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования - 07.08.2025
Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования
Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования
Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их... | 07.08.2025, ПРАЙМ
Экономика, Минпромторг, маркировка, оборудование
18:17 07.08.2025 (обновлено: 18:30 07.08.2025)
 
Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке промоборудования

МПТ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке промоборудования

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, говорится в сообщении ведомства.
"С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что проект разработан Минпромторгом РФ для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране.
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке мясных продуктов
17 июля, 19:25
 
