Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры РФ предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/mintsifry-860445819.html
Минцифры РФ предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры РФ предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минцифры РФ предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:53+0300
2025-08-07T19:53+0300
минцифры
сим-карта
дети
родители
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр. "Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.
https://1prime.ru/20250729/auktsion-860078300.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_8f68bb49bb56ef70bcd1f16649bc954b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минцифры, сим-карта, дети, родители
Минцифры, сим-карта, дети, Родители
19:53 07.08.2025
 
Минцифры РФ предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей

Минцифры России предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей

© fotolia.com / Scanrail%Сим карты
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят, по желанию родителей, обеспечить дополнительные средства родительского контроля и расширенную фильтрацию трафика, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Минцифры предлагает ввести детские сим-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. До 14 лет", - сказал Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".
Такие сим-карты родители смогут по желанию оформить на детей, они сразу имеют набор определенных безопасных ограничений. К примеру, если ребенок попробует авторизоваться через такой номер в соцсетях, то он не сможет этого сделать, объяснил министр.
"Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация. По которым нельзя будет использовать определенные сервисы", - добавил Шадаев.
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G
29 июля, 17:06
 
Минцифрысим-картадетиРодители
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала