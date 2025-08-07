Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры предложило ввести "период охлаждения" для зарубежных сим-карт
Минцифры предложило ввести "период охлаждения" для зарубежных сим-карт
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". "Дополнительно договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться, чтобы на несколько часов был недоступен мобильный интернет. … На несколько часов он заблокирован. На пять часов обсуждали", - сказал Шадаев. При этом пользователь с зарубежной сим-картой сможет получить доступ к массовым сервисам, если он пройдет проверку Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом). Шадаев объяснил, что это необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, добавил министр. Сейчас это предложение направлено в ФСБ.
20:02 07.08.2025 (обновлено: 20:03 07.08.2025)
 
Минцифры предложило ввести "период охлаждения" для зарубежных сим-карт

Минцифры: нужно ввести "период охлаждения" для попавших в РФ зарубежных сим-карт

КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".
"Дополнительно договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться, чтобы на несколько часов был недоступен мобильный интернет. … На несколько часов он заблокирован. На пять часов обсуждали", - сказал Шадаев.
При этом пользователь с зарубежной сим-картой сможет получить доступ к массовым сервисам, если он пройдет проверку Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом).
Шадаев объяснил, что это необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, добавил министр. Сейчас это предложение направлено в ФСБ.
Минцифры РФ
В Минцифры рассказали об оборотных штрафах за утечку персональных данных
18 июля, 14:59
 
