Минцифры предложило ввести "период охлаждения" для зарубежных сим-карт

КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". "Дополнительно договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться, чтобы на несколько часов был недоступен мобильный интернет. … На несколько часов он заблокирован. На пять часов обсуждали", - сказал Шадаев. При этом пользователь с зарубежной сим-картой сможет получить доступ к массовым сервисам, если он пройдет проверку Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом). Шадаев объяснил, что это необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, добавил министр. Сейчас это предложение направлено в ФСБ.

