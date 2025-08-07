https://1prime.ru/20250807/mintsifry-860446337.html
Минцифры предложило ввести "период охлаждения" для зарубежных сим-карт
2025-08-07T20:02+0300
2025-08-07T20:02+0300
2025-08-07T20:03+0300
минцифры
сим-карта
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". "Дополнительно договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться, чтобы на несколько часов был недоступен мобильный интернет. … На несколько часов он заблокирован. На пять часов обсуждали", - сказал Шадаев. При этом пользователь с зарубежной сим-картой сможет получить доступ к массовым сервисам, если он пройдет проверку Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом). Шадаев объяснил, что это необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, добавил министр. Сейчас это предложение направлено в ФСБ.
https://1prime.ru/20250718/mintsifry-859674400.html
минцифры, сим-карта, импорт
Минцифры, сим-карта, импорт
