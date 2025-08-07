Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку до 6,25% - 07.08.2025
Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку до 6,25%
Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку до 6,25% - 07.08.2025, ПРАЙМ
Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку до 6,25%
Национальный банк Молдавии принял решение снизить базовую ставку до 6,25% с 6,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T16:03+0300
2025-08-07T16:03+0300
экономика
молдавия
нацбанк
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 7 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии принял решение снизить базовую ставку до 6,25% с 6,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Базовая ставка в 6,5% сохранялась в Молдавии с февраля, когда она была повышена с прежних 5,6% годовых. "Исполнительный комитет Национального банка Молдовы сегодня принял решение о снижении процентной ставки денежно-кредитной политики до 6,25% годовых… Цель - стимулировать потребление и инвестиции, а также поддерживать инфляцию на оптимальном для экономического роста страны уровне - 5% ± 1,5 процентного пункта", - говорится в сообщении Нацбанка. Поясняется, что решение регулятора основано на прогнозах, демонстрирующих тенденцию к снижению инфляции. "Нацбанк Молдавии считает, что ранее проводимая жесткая политика была правильной и способствовала сдерживанию годовой инфляции, которая замедлилась до 8,2% в июне 2025 года с 8,8% в марте", - отметил регулятор. В Нацбанке также заявили, что эффект от снижения базовой ставки будет проявляться постепенно, через снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.
молдавия
молдавия, нацбанк, финансы, банки
Экономика, МОЛДАВИЯ, Нацбанк, Финансы, Банки
16:03 07.08.2025
 
Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку до 6,25%

Национальный банк Молдавии принял решение о снижении базовой ставки до 6,25%

© РИА Новости . Алексей Никольский
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 7 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии принял решение снизить базовую ставку до 6,25% с 6,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Базовая ставка в 6,5% сохранялась в Молдавии с февраля, когда она была повышена с прежних 5,6% годовых.
"Исполнительный комитет Национального банка Молдовы сегодня принял решение о снижении процентной ставки денежно-кредитной политики до 6,25% годовых… Цель - стимулировать потребление и инвестиции, а также поддерживать инфляцию на оптимальном для экономического роста страны уровне - 5% ± 1,5 процентного пункта", - говорится в сообщении Нацбанка.
Поясняется, что решение регулятора основано на прогнозах, демонстрирующих тенденцию к снижению инфляции. "Нацбанк Молдавии считает, что ранее проводимая жесткая политика была правильной и способствовала сдерживанию годовой инфляции, которая замедлилась до 8,2% в июне 2025 года с 8,8% в марте", - отметил регулятор.
В Нацбанке также заявили, что эффект от снижения базовой ставки будет проявляться постепенно, через снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.
ЭкономикаМОЛДАВИЯНацбанкФинансыБанки
 
 
