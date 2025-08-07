https://1prime.ru/20250807/moldaviya-860437706.html

Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку до 6,25%

КИШИНЕВ, 7 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии принял решение снизить базовую ставку до 6,25% с 6,5% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Базовая ставка в 6,5% сохранялась в Молдавии с февраля, когда она была повышена с прежних 5,6% годовых. "Исполнительный комитет Национального банка Молдовы сегодня принял решение о снижении процентной ставки денежно-кредитной политики до 6,25% годовых… Цель - стимулировать потребление и инвестиции, а также поддерживать инфляцию на оптимальном для экономического роста страны уровне - 5% ± 1,5 процентного пункта", - говорится в сообщении Нацбанка. Поясняется, что решение регулятора основано на прогнозах, демонстрирующих тенденцию к снижению инфляции. "Нацбанк Молдавии считает, что ранее проводимая жесткая политика была правильной и способствовала сдерживанию годовой инфляции, которая замедлилась до 8,2% в июне 2025 года с 8,8% в марте", - отметил регулятор. В Нацбанке также заявили, что эффект от снижения базовой ставки будет проявляться постепенно, через снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.

