https://1prime.ru/20250807/monastyr-860404638.html

В Валаамском монастыре рассказали о картине с российским солдатом

В Валаамском монастыре рассказали о картине с российским солдатом - 07.08.2025, ПРАЙМ

В Валаамском монастыре рассказали о картине с российским солдатом

Написанная в 2022 году картина, на которой российский солдат перевязывает голову брату-близнецу, служащему в ВСУ, находится в Смоленском скиту Валаамского... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T05:16+0300

2025-08-07T05:16+0300

2025-08-07T05:16+0300

общество

экономика

россия

смоленск

финляндия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860404638.jpg?1754532995

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Написанная в 2022 году картина, на которой российский солдат перевязывает голову брату-близнецу, служащему в ВСУ, находится в Смоленском скиту Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, который посетили на прошлой неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путина и Александр Лукашенко, сама картина символизирует молитву о победе и мире, рассказал РИА Новости начальник Смоленского скита иеромонах Давид Легейда. Путин и Лукашенко в пятницу провели встречу в Валаамском монастыре. Президенты посетили храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о погибших русских воинах. Отец Давид напомнил, что на территории скита также находится часовня в честь царственных страстотерпцев, где хранится картина, написанная в 2022 году монахами Валаамского монастыря. "На картине - близнецы (знаю три реальных случая, когда родные братья оказались по разные стороны): российский солдат держит брата под руку, перебинтовывает голову. Ранение головы символично, это поврежденный образ мышления, который нужно лечить. Смотрят они в одном направлении, на стяг со Спасом Нерукотворным - древний флаг русского воинства. Они нашли общее служение, веру, историю - на общей земле, под покровом Русской православной церкви, ведь исторически мы ее чада. Все это действительно может объединить и создать настоящий мир", - сказал отец Давид. По его словам, монахи постарались изобразить то, о чем братия молятся - победу и мир, как они их понимают. "Понятно, что нужен подлинный, прочный мир, а не перемирие, заморозка, которые переходят в еще большую войну, как Первая мировая перешла во Вторую. И, конечно, в нашем мире, лежащем во зле, нужно бороться против зла - нацизма, фашизма и так далее, но нужно и бороться за что-то, что действительно может объединить людей по разные стороны", - считает иеромонах. Отец Давид рассказал, что на Валаам нередко приезжают участники СВО, они делятся своими впечатлениями. "И на примере нынешних российских военных, и на примере святых воинов, которые у нас в храмах изображены, видится, что честь христианского, православного воина зависит от того, в каком духе он несет свое служение, как воюет. Это проявляется в первую очередь в христианском, с уважением, отношении к мирному населению, к беззащитным, военнопленным, ведь и враги – все чада Божии", - говорит начальник скита. Он также напомнил наставление преподобного Серафима Саровского "Стяжи дух мирен - и тысячи вокруг спасутся". "В этом смысле, как мне кажется, миссия духовенства – сохранить сердца воинов и тех, кто в тылу, от мести, озлобленности, немирности. Ведь чтобы быть миротворцем (а это заповедь – "блаженны миротворцы"), нужно стяжать в своем сердце мир, и тогда ты можешь молиться о мире и сеять мир в своей семье, городе, государстве и на межгосударственном уровне", - заключил собеседник агентства. Скит в честь Смоленской иконы Божией Матери построили в период с 1914 по 1917 годы по просьбе великого князя Николая Николаевича Романова, бывшего главнокомандующим российской армии в начале Великой (Первой мировой) войны. Он пожелал устроить скит, где 12 старцев-схимников постоянно читали бы Псалтирь и поминали воинов, павших за веру, царя и Отечество. В советское время храм в честь Смоленской иконы был разрушен, а в 2000-е годы восстановлен и освящен. Чудотворная Смоленская икона Богородицы попала на Русь из Византии в XI веке, исторически она считалась защитницей западных рубежей России. День Смоленской иконы приходится на 10 августа (28 июля по старому стилю) – в память об освобождении Смоленска из-под власти Литвы в XVI веке. С иконой связывают также спасение города в 1239 году от войск Батыя. Перед Смоленской иконой Божией Матери молились перед Бородинским сражением в 1812 году. Судьба хранившейся в Смоленске оригинальной иконы неизвестна после оккупации города гитлеровскими войсками в 1941-43 годах. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.

смоленск

финляндия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, смоленск, финляндия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, всу