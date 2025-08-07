https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860420848.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций усиливает рост и превысил 2900 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 6 июня, следует из данных торговой площадки.Рублёвый индекс Мосбиржи к 11.57 мск рос на 5,23%, до 2909,11 пункта, обновляя максимумы с 6 июня.

