Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Татнефти"
2025-08-07T12:17+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 2% акций "Татнефти", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.08.2025, 11-55 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 737.8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 792.81 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги TATN (Татнфт 3ао)", - говорится в сообщении. К 12.12 мск акции "Татнефти" дорожают на 1,98% относительно предыдущего закрытия, до 702,2 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 2% акций "Татнефти", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.08.2025, 11-55 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 737.8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 792.81 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги TATN (Татнфт 3ао)", - говорится в сообщении.
К 12.12 мск акции "Татнефти" дорожают на 1,98% относительно предыдущего закрытия, до 702,2 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2900 пунктов