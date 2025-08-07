https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860422073.html

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Татнефти"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Татнефти" - 07.08.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Татнефти"

Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 2% акций "Татнефти", следует из сообщения торговой площадки. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T12:17+0300

2025-08-07T12:17+0300

2025-08-07T12:17+0300

экономика

акции

рынок

торги

татнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 2% акций "Татнефти", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.08.2025, 11-55 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 737.8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 792.81 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги TATN (Татнфт 3ао)", - говорится в сообщении. К 12.12 мск акции "Татнефти" дорожают на 1,98% относительно предыдущего закрытия, до 702,2 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860420848.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, татнефть