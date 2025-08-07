https://1prime.ru/20250807/mosbirzha-860432841.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 14:14:00 текущая цена составила 252.2 руб. (Отклонение – 20.96 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (208.5 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14:18:00.В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. К 14:14 мск ценные бумаги "СПБ биржи" подорожают на 20,96% относительно предыдущего закрытия, до 252,2 рублей за акцию. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.48 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

