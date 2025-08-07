Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи" - 07.08.2025
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи"
2025-08-07T14:30+0300
2025-08-07T14:30+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 14:14:00 текущая цена составила 252.2 руб. (Отклонение – 20.96 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (208.5 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14:18:00.В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. К 14:14 мск ценные бумаги "СПБ биржи" подорожают на 20,96% относительно предыдущего закрытия, до 252,2 рублей за акцию. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.48 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
14:30 07.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "СПБ биржи" после повышения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 14:14:00 текущая цена составила 252.2 руб. (Отклонение – 20.96 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (208.5 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14:18:00.В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
К 14:14 мск ценные бумаги "СПБ биржи" подорожают на 20,96% относительно предыдущего закрытия, до 252,2 рублей за акцию.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.48 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Мосбиржа вновь повысила границу ценового коридора акций "Новатэка"
