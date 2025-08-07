https://1prime.ru/20250807/mvd-860411288.html
В МВД предупредили о поддельных письмах якобы от ГИБДД
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мошенники рассылают фальшивые письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные карт или заразить устройство вирусом, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники обманывают граждан при помощи поддельных писем от ГИБДД. Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, к такому письму прикреплён файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создаёт ощущение подлинности. "В самом письме размещена кнопка "оплатить сейчас", ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий", - уточнили в ведомстве. Иногда пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС. В других случаях ссылка ведёт на заражённый ресурс, который автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя. Такое ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон. "Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности, через "Госуслуги", - напомнили полицейские.
В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС