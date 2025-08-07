Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода" - 07.08.2025, ПРАЙМ
Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода"
2025-08-07T13:58+0300
2025-08-07T13:58+0300
россия
общество
мвд
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода", перепродававшего электронные средства платежей мошенникам, его сдал "дроппер", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Следователями московского главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода... Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности", - написала она в Telegram-канале. Подчеркивается, что "один из так называемых дропов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию". По словам Волк, он сообщил важные сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний следователями московского главка возбуждено первое уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. "Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк. В МВД напомнили, что покупка, передача и последующее использование чужих банковских карт и счетов – это уголовно наказуемое деяние, а также призвали граждан не подвергать опасности себя и своих близких.
россия, общество , мвд
РОССИЯ, Общество , МВД
13:58 07.08.2025
 
Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода"

Волк: МВД возбудило первое в России дело против "дроповода

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Полиция возбудила первое в России уголовное дело в отношении "дроповода", перепродававшего электронные средства платежей мошенникам, его сдал "дроппер", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями московского главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого дроповода... Задержан гражданин, осуществлявший скупку и перепродажу электронных средств платежей для использования в преступной деятельности", - написала она в Telegram-канале.
Подчеркивается, что "один из так называемых дропов воспользовался правом на освобождение от уголовной ответственности в случае активного содействия расследованию". По словам Волк, он сообщил важные сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний следователями московского главка возбуждено первое уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.
"Во время обыска по адресу регистрации так называемого дроповода оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, которые использовались для хищения у граждан России денежных средств. Злоумышленнику предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.
В МВД напомнили, что покупка, передача и последующее использование чужих банковских карт и счетов – это уголовно наказуемое деяние, а также призвали граждан не подвергать опасности себя и своих близких.
