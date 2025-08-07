Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщил РИА Новости представитель суда. "Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Максакова, проживая в Ростове-на-Дону, руководила ростовским отделением "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца" (признаны в России "иностранными агентами"). Кроме того, по информации источника, она участвовала в мероприятиях местных ячеек движения "Открытая Россия" (нежелательная в РФ организация) и "Штаба Навального" (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена), в том числе в несанкционированных публичных акциях. По данным источника, с марта 2022 года Максакова пребывает в Литве в качестве "политической беженки". "В эмиграции Максакова, отрабатывая "политический кейс релоканта", участвует в антироссийских акциях в Вильнюсе, деятельности так называемых "Феминистского антивоенного сопротивления" (признано в РФ иноагентом - ред.), проекта "Рефорум" ("нежелательные организации")", - сказал собеседник агентства.
04:28 07.08.2025
 
В Ростове-на-Дону оштрафовали активистку "Штаба Навального"

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал Марину Максакову за участие в нежелательной организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в пять тысяч рублей Марине Максаковой за участие в деятельности нежелательной в РФ организации, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Максакова привлечена к административной ответственности по статье 20.33 КоАП (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Максакова, проживая в Ростове-на-Дону, руководила ростовским отделением "Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца" (признаны в России "иностранными агентами").
Кроме того, по информации источника, она участвовала в мероприятиях местных ячеек движения "Открытая Россия" (нежелательная в РФ организация) и "Штаба Навального" (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена), в том числе в несанкционированных публичных акциях.
По данным источника, с марта 2022 года Максакова пребывает в Литве в качестве "политической беженки". "В эмиграции Максакова, отрабатывая "политический кейс релоканта", участвует в антироссийских акциях в Вильнюсе, деятельности так называемых "Феминистского антивоенного сопротивления" (признано в РФ иноагентом - ред.), проекта "Рефорум" ("нежелательные организации")", - сказал собеседник агентства.
 
