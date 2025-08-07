Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На рынке новостроек в России накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир
На рынке новостроек в России накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир
2025-08-07T12:41+0300
2025-08-07T12:41+0300
экономика
бизнес
недвижимость
россия
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. На рынке новостроек в России за год накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир, рассказал руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. По данным аналитиков ЕРЗ.РФ, в третьем квартале 2024 года, с которого ведет отсчет, прирост затоваривания (превышения вывода новых проектов над продажами) составил 105 тысяч квартир, а в четвертом квартале – вырос почти вдвое, до 209 тысяч квартир. В первом квартале 2025 года рост затоваривания замедлился (+38 тысяч квартир, до 247 тысяч), а во втором квартале немного ускорился, прибавив 72 тысячи квартир. В итоге к 1 июля 2025 года на рынке, по предварительным данным ЕРЗ.РФ, накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир. "Разница между темпами вывода новых проектов и темпами продаж растет, то есть рынок все больше насыщается новым количеством квартир, ассортимент увеличивается", - сказал Холопик в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ. По мнению руководителя портала, этот тренд является предвестником для того, чтобы цены притормозили свой рост или вообще остановили его. Холопик прогнозирует, что к концу 2025 года стоимость квадратного метра в квартирах по ДДУ увеличится не более чем на 5,5%.
12:41 07.08.2025
 
На рынке новостроек в России накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. На рынке новостроек в России за год накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир, рассказал руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.
По данным аналитиков ЕРЗ.РФ, в третьем квартале 2024 года, с которого ведет отсчет, прирост затоваривания (превышения вывода новых проектов над продажами) составил 105 тысяч квартир, а в четвертом квартале – вырос почти вдвое, до 209 тысяч квартир. В первом квартале 2025 года рост затоваривания замедлился (+38 тысяч квартир, до 247 тысяч), а во втором квартале немного ускорился, прибавив 72 тысячи квартир. В итоге к 1 июля 2025 года на рынке, по предварительным данным ЕРЗ.РФ, накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир.
"Разница между темпами вывода новых проектов и темпами продаж растет, то есть рынок все больше насыщается новым количеством квартир, ассортимент увеличивается", - сказал Холопик в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ.
По мнению руководителя портала, этот тренд является предвестником для того, чтобы цены притормозили свой рост или вообще остановили его. Холопик прогнозирует, что к концу 2025 года стоимость квадратного метра в квартирах по ДДУ увеличится не более чем на 5,5%.
В России удвоился объем просроченной ипотеки
11:48
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
