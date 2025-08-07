https://1prime.ru/20250807/oae-860405433.html
Fix Price начала продавать товары на маркетплейсе Noon в ОАЭ
07.08.2025
Fix Price начала продавать товары на маркетплейсе Noon в ОАЭ
Торговая сеть Fix Price начала продавать товары из собственного ассортимента, включая продукты питания и электронику, на маркетплейсе Noon в ОАЭ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть Fix Price начала продавать товары из собственного ассортимента, включая продукты питания и электронику, на маркетплейсе Noon в ОАЭ, рассказали РИА Новости в компании.
"Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon - одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома и многое другое", - говорится в сообщении.
"Теперь на Noon можно заказать любой товар из ассортимента Fix Price ОАЭ с быстрой доставкой до адреса покупателя. Доставка занимает от 15 минут и является бесплатной для подписчиков Noon One", - добавили в компании.
Там подчеркнули, что начало сотрудничества с новым интернет-партнером сделает покупку востребованных в регионе товаров удобнее и позволит сети увеличить средний чек и объем продаж.
"Noon называют "Amazon Ближнего Востока": по оценкам, ежедневная аудитория платформы составляет до 500 тысяч человек", - отметили в Fix Price.
Компания развивает и другие каналы интернет-продаж в регионе. Уже доступна покупка на сайте сети, а также на Talabat и Deliveroo – популярных в регионе платформах доставки еды и продуктов питания.
"Благодаря этому с начала 2025 года объем е-коммерс Fix Price в ОАЭ удвоился", - отметили в компании.
Там напомнили, что Fix Price вышла на рынок ОАЭ в 2024 году, открыв по франчайзинговой модели три магазина в Дубае и один в Шардже.
