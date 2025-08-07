https://1prime.ru/20250807/oae-860405433.html

Fix Price начала продавать товары на маркетплейсе Noon в ОАЭ

Fix Price начала продавать товары на маркетплейсе Noon в ОАЭ - 07.08.2025, ПРАЙМ

Fix Price начала продавать товары на маркетплейсе Noon в ОАЭ

Торговая сеть Fix Price начала продавать товары из собственного ассортимента, включая продукты питания и электронику, на маркетплейсе Noon в ОАЭ, рассказали РИА | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T06:17+0300

2025-08-07T06:17+0300

2025-08-07T06:17+0300

бизнес

мировая экономика

оаэ

дубай

fix price

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860405433.jpg?1754536626

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Торговая сеть Fix Price начала продавать товары из собственного ассортимента, включая продукты питания и электронику, на маркетплейсе Noon в ОАЭ, рассказали РИА Новости в компании. "Сеть Fix Price в ОАЭ начала работу с Noon - одним из самых крупных маркетплейсов в ближневосточном регионе. На этой площадке можно приобрести товары самых разных категорий, включая продукты питания, бытовую химию, электронику, товары для дома и многое другое", - говорится в сообщении. "Теперь на Noon можно заказать любой товар из ассортимента Fix Price ОАЭ с быстрой доставкой до адреса покупателя. Доставка занимает от 15 минут и является бесплатной для подписчиков Noon One", - добавили в компании. Там подчеркнули, что начало сотрудничества с новым интернет-партнером сделает покупку востребованных в регионе товаров удобнее и позволит сети увеличить средний чек и объем продаж. "Noon называют "Amazon Ближнего Востока": по оценкам, ежедневная аудитория платформы составляет до 500 тысяч человек", - отметили в Fix Price. Компания развивает и другие каналы интернет-продаж в регионе. Уже доступна покупка на сайте сети, а также на Talabat и Deliveroo – популярных в регионе платформах доставки еды и продуктов питания. "Благодаря этому с начала 2025 года объем е-коммерс Fix Price в ОАЭ удвоился", - отметили в компании. Там напомнили, что Fix Price вышла на рынок ОАЭ в 2024 году, открыв по франчайзинговой модели три магазина в Дубае и один в Шардже.

оаэ

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, оаэ, дубай, fix price