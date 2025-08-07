https://1prime.ru/20250807/oae-860428483.html
В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин принял в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который находится в России с официальным визитом. Главы государств на переговорах обсуждают экономическую кооперацию, инвестиции, двусторонние вопросы. Ключевые заявления российского лидера — в материале агентства "Прайм"."У нас (с ОАЭ - ред.) на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут. Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно, почти в два раза".Путин также отметил, что гуманитарное взаимодействие между странами находится на высоком уровне. Кроме того, на переговорах планируется обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.В свою очередь, президент Аль Нахайян поблагодарил за гостеприимство и отметил стремление ОАЭ продолжить укреплять связи с Россией. Кроме того, он отметил хорошие объемы двустороннего товарооборота и выразил надежду на его удвоение.В рамках нынешнего визита Аль Нахайяна планируется подписать пакет двусторонних документов, которые затрагивают сферы инвестиций и транспорта.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин принял в Кремле президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который находится в России с официальным визитом. Главы государств на переговорах обсуждают экономическую кооперацию, инвестиции, двусторонние вопросы. Ключевые заявления российского лидера — в материале агентства "Прайм".
- Россия придает особое значение отношениям с ОАЭ;
- страны активно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в рамках БРИКС и ЕАЭС;
- Россия и ОАЭ успешно развивают взаимные инвестиции;
"У нас (с ОАЭ - ред.) на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут. Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно, почти в два раза".
Путин также отметил, что гуманитарное взаимодействие между странами находится на высоком уровне. Кроме того, на переговорах планируется обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь, президент Аль Нахайян поблагодарил за гостеприимство и отметил стремление ОАЭ продолжить укреплять связи с Россией. Кроме того, он отметил хорошие объемы двустороннего товарооборота и выразил надежду на его удвоение.
В рамках нынешнего визита Аль Нахайяна планируется подписать пакет двусторонних документов, которые затрагивают сферы инвестиций и транспорта.