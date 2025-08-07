https://1prime.ru/20250807/oae-860440322.html
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ - 07.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ
Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T17:05+0300
2025-08-07T17:05+0300
2025-08-07T17:05+0300
политика
россия
оаэ
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860435577_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_ee9faa252cb75e57632a372b714b33e1.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались около 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. Президент ОАЭ в четверг находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в этот день в Большом Кремлевском дворце. Во встрече участвовали делегации двух стран. Кроме того, в Кремле Путин и Аль Нахайян отдельно пообщались в неформальной обстановке. Президенту ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
https://1prime.ru/20250807/tovarooborot-860430057.html
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860435577_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b7696db793bb098e560856a2fd05715.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин, переговоры
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ
В Кремле завершилась встреча Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались около 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ в четверг находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в этот день в Большом Кремлевском дворце. Во встрече участвовали делегации двух стран.
Кроме того, в Кремле Путин и Аль Нахайян отдельно пообщались в неформальной обстановке. Президенту ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов