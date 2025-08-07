Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/oae-860440322.html
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ - 07.08.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ
Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T17:05+0300
2025-08-07T17:05+0300
политика
россия
оаэ
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860435577_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_ee9faa252cb75e57632a372b714b33e1.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались около 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости. Президент ОАЭ в четверг находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в этот день в Большом Кремлевском дворце. Во встрече участвовали делегации двух стран. Кроме того, в Кремле Путин и Аль Нахайян отдельно пообщались в неформальной обстановке. Президенту ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
https://1prime.ru/20250807/tovarooborot-860430057.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860435577_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_8b7696db793bb098e560856a2fd05715.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин, переговоры
17:05 07.08.2025
 
В Кремле завершились переговоры Путина и президента ОАЭ

В Кремле завершилась встреча Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
Встреча президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались около 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Президент ОАЭ в четверг находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в этот день в Большом Кремлевском дворце. Во встрече участвовали делегации двух стран.
Кроме того, в Кремле Путин и Аль Нахайян отдельно пообщались в неформальной обстановке. Президенту ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Товарооборот России и ОАЭ достиг 11,5 миллиарда долларов
13:58
 
ПолитикаРОССИЯОАЭВладимир Путинпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала