Ozon вышел на чистую прибыль по МСФО в 359 миллионов рублей

2025-08-07T09:36+0300

2025-08-07T09:36+0300

2025-08-07T09:36+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ozon во втором квартале 2025 года вышел на чистую прибыль по МСФО - она составила 359 миллионов рублей против убытка в 28 миллиардов рублей годом ранее, оборот компании вырос в 1,5 раза, до 958,4 миллиарда рублей, сказано в отчете. "Компания впервые получила чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами - во 2 квартале 2025 года она составила 359 миллионов рублей по сравнению с убытком в 28,0 миллиарда рублей во 2 квартале 2024 года… Оборот (GMV) с учетом услуг вырос на 51% г/г до 958,4 миллиарда рублей", - сказано в отчете. Выручка во втором квартале 2025 года увеличилась на 87% в годовом выражении, до 227,6 миллиарда рублей. Основными драйверами стали рост выручки от услуг и процентной выручки финтеха. Валовая прибыль, в свою очередь, выросла в 3,7 раза, до 57,5 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA во втором квартале 2025 года достигла 39,2 миллиарда рублей. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос в 4,3 раза, до 179,9 миллиарда рублей.

