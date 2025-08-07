Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/palata-860401651.html
Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте
Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте - 07.08.2025, ПРАЙМ
Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте
Счетная палата РФ проверила эффективность госрасходов на строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте и считает, что расходование средств идет... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T00:18+0300
2025-08-07T00:18+0300
бизнес
экономика
финансы
рф
ялта
владимир путин
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860401651.jpg?1754515080
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила эффективность госрасходов на строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте и считает, что расходование средств идет неэффективно: техническая готовность объекта по состоянию на апрель составляет 5,3%, а стоимость строительства выросла в 2,1 раза, следует из материалов. Строительство медцентра осуществляется с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В рамках реализации проекта предусматривается строительство больницы, объединяющей скорую помощь, поликлинику, экстренную и плановую помощь детям и взрослым, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, реабилитацию, учебные классы и жилой фонд для сотрудников. "Техническая готовность объекта на 1 апреля 2025 года составляет 5,32%... По состоянию на 1 апреля 2025 года на объекте выполнено и принято работ на 1,7 миллиарда рублей. Общая сумма перечисленных заказчиком по контрактам на строительство объекта средств составила 4,5 миллиарда рублей, включая неиспользованный аванс в размере 2,8 миллиарда рублей (8,8% стоимости строительства объекта)", - говорится в материалах. Отмечается, что госзаказчиком строительства является ФГКУ "Служба технического заказчика" ФМБА России, а застройщиком – Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий. Первоначально единственным исполнителем работ было определено ООО "РТ-СоцСтрой", однако из-за ненадлежащего исполнения компанией своих обязательств контракт был расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика. По итогам конкурентных процедур с января 2024 года новым генподрядчиком является АО "Тяжпромэкспорт", говорится в материалах. Основными причинами удорожания являются, как указывает Счетная палата в отчете, перенос сроков ввода объекта, пересмотр объемов и видов строительно-монтажных работ и технологического оборудования и индексация стоимости объекта на весь период строительства (до 2030 года). "Одной из главных причин увеличения сроков строительства является несоблюдение подрядчиком АО "Тяжпромэкспорт" положений проектной документации в части обеспечения средней численности рабочего персонала, осуществляющего ежедневное строительство медицинского центра (397 человек). Фактическая численность персонала на объекте в 2023-2025 годах составляла не более 60 человек", - указывает Счетная палата. "АО "Тяжпромэкспорт" по состоянию на январь 2025 года не имеет рабочей силы, строительных машин и техники для осуществления работ по строительству объекта без привлечения субподрядных организаций… Первоначальная ориентировочная стоимость строительства объекта (15,0 миллиарда рублей) увеличилась в 2,1 раза и составляет 31,8 миллиарда рублей", - отмечается в отчете. Об итогах проверки Счетная палата доложила президенту РФ, а также направила представления в адрес ФМБА России, ФГКУ "Служба технического заказчика" и АО "Тяжпромэкспорт" с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, отмечается в отчете.
рф
ялта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, рф, ялта, владимир путин, счетная палата
Бизнес, Экономика, Финансы, РФ, ЯЛТА, Владимир Путин, Счетная палата
00:18 07.08.2025
 
Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте

Счетная палата оценила эффективность госрасходов на строительство медцентра в Ялте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила эффективность госрасходов на строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте и считает, что расходование средств идет неэффективно: техническая готовность объекта по состоянию на апрель составляет 5,3%, а стоимость строительства выросла в 2,1 раза, следует из материалов.
Строительство медцентра осуществляется с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В рамках реализации проекта предусматривается строительство больницы, объединяющей скорую помощь, поликлинику, экстренную и плановую помощь детям и взрослым, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, реабилитацию, учебные классы и жилой фонд для сотрудников.
"Техническая готовность объекта на 1 апреля 2025 года составляет 5,32%... По состоянию на 1 апреля 2025 года на объекте выполнено и принято работ на 1,7 миллиарда рублей. Общая сумма перечисленных заказчиком по контрактам на строительство объекта средств составила 4,5 миллиарда рублей, включая неиспользованный аванс в размере 2,8 миллиарда рублей (8,8% стоимости строительства объекта)", - говорится в материалах.
Отмечается, что госзаказчиком строительства является ФГКУ "Служба технического заказчика" ФМБА России, а застройщиком – Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий. Первоначально единственным исполнителем работ было определено ООО "РТ-СоцСтрой", однако из-за ненадлежащего исполнения компанией своих обязательств контракт был расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика. По итогам конкурентных процедур с января 2024 года новым генподрядчиком является АО "Тяжпромэкспорт", говорится в материалах.
Основными причинами удорожания являются, как указывает Счетная палата в отчете, перенос сроков ввода объекта, пересмотр объемов и видов строительно-монтажных работ и технологического оборудования и индексация стоимости объекта на весь период строительства (до 2030 года).
"Одной из главных причин увеличения сроков строительства является несоблюдение подрядчиком АО "Тяжпромэкспорт" положений проектной документации в части обеспечения средней численности рабочего персонала, осуществляющего ежедневное строительство медицинского центра (397 человек). Фактическая численность персонала на объекте в 2023-2025 годах составляла не более 60 человек", - указывает Счетная палата.
"АО "Тяжпромэкспорт" по состоянию на январь 2025 года не имеет рабочей силы, строительных машин и техники для осуществления работ по строительству объекта без привлечения субподрядных организаций… Первоначальная ориентировочная стоимость строительства объекта (15,0 миллиарда рублей) увеличилась в 2,1 раза и составляет 31,8 миллиарда рублей", - отмечается в отчете.
Об итогах проверки Счетная палата доложила президенту РФ, а также направила представления в адрес ФМБА России, ФГКУ "Служба технического заказчика" и АО "Тяжпромэкспорт" с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, отмечается в отчете.
 
ЭкономикаБизнесФинансыРФЯЛТАВладимир ПутинСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала