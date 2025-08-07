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Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте

Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте - 07.08.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила эффективность строительства медцентра в Ялте

Счетная палата РФ проверила эффективность госрасходов на строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте и считает, что расходование средств идет... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T00:18+0300

2025-08-07T00:18+0300

2025-08-07T00:18+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила эффективность госрасходов на строительство многопрофильного медицинского центра в Ялте и считает, что расходование средств идет неэффективно: техническая готовность объекта по состоянию на апрель составляет 5,3%, а стоимость строительства выросла в 2,1 раза, следует из материалов. Строительство медцентра осуществляется с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В рамках реализации проекта предусматривается строительство больницы, объединяющей скорую помощь, поликлинику, экстренную и плановую помощь детям и взрослым, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, реабилитацию, учебные классы и жилой фонд для сотрудников. "Техническая готовность объекта на 1 апреля 2025 года составляет 5,32%... По состоянию на 1 апреля 2025 года на объекте выполнено и принято работ на 1,7 миллиарда рублей. Общая сумма перечисленных заказчиком по контрактам на строительство объекта средств составила 4,5 миллиарда рублей, включая неиспользованный аванс в размере 2,8 миллиарда рублей (8,8% стоимости строительства объекта)", - говорится в материалах. Отмечается, что госзаказчиком строительства является ФГКУ "Служба технического заказчика" ФМБА России, а застройщиком – Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий. Первоначально единственным исполнителем работ было определено ООО "РТ-СоцСтрой", однако из-за ненадлежащего исполнения компанией своих обязательств контракт был расторгнут в одностороннем порядке по решению заказчика. По итогам конкурентных процедур с января 2024 года новым генподрядчиком является АО "Тяжпромэкспорт", говорится в материалах. Основными причинами удорожания являются, как указывает Счетная палата в отчете, перенос сроков ввода объекта, пересмотр объемов и видов строительно-монтажных работ и технологического оборудования и индексация стоимости объекта на весь период строительства (до 2030 года). "Одной из главных причин увеличения сроков строительства является несоблюдение подрядчиком АО "Тяжпромэкспорт" положений проектной документации в части обеспечения средней численности рабочего персонала, осуществляющего ежедневное строительство медицинского центра (397 человек). Фактическая численность персонала на объекте в 2023-2025 годах составляла не более 60 человек", - указывает Счетная палата. "АО "Тяжпромэкспорт" по состоянию на январь 2025 года не имеет рабочей силы, строительных машин и техники для осуществления работ по строительству объекта без привлечения субподрядных организаций… Первоначальная ориентировочная стоимость строительства объекта (15,0 миллиарда рублей) увеличилась в 2,1 раза и составляет 31,8 миллиарда рублей", - отмечается в отчете. Об итогах проверки Счетная палата доложила президенту РФ, а также направила представления в адрес ФМБА России, ФГКУ "Служба технического заказчика" и АО "Тяжпромэкспорт" с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, отмечается в отчете.

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бизнес, финансы, рф, ялта, владимир путин, счетная палата