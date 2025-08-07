https://1prime.ru/20250807/peregovory-860409093.html
"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
Решение провести переговоры между Москвой и Вашингтоном было правильным. Об этом на YouTube заявил политик и журналист из Великобритании Джордж Гэллоуэй. | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Решение провести переговоры между Москвой и Вашингтоном было правильным. Об этом на YouTube заявил политик и журналист из Великобритании Джордж Гэллоуэй."Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак <…> провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — подчеркнул он.Гэллоуэй также заметил, что представители двух сверхдержав должны поддерживать постоянную связь и проводить встречи на регулярной основе. Кроме того, современные условия сделали мир "неуправляемым", поставив государства на порог ядерной войны в Европе, Западной и Юго-Восточной Азии, резюмировал он.Ранее 6 августа глава государства Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Переговоры длились более трех часов.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Решение провести переговоры между Москвой и Вашингтоном было правильным. Об этом на YouTube
заявил политик и журналист из Великобритании Джордж Гэллоуэй.
"Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак <…> провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — подчеркнул он.
Гэллоуэй также заметил, что представители двух сверхдержав должны поддерживать постоянную связь и проводить встречи на регулярной основе. Кроме того, современные условия сделали мир "неуправляемым", поставив государства на порог ядерной войны в Европе, Западной и Юго-Восточной Азии, резюмировал он.
Ранее 6 августа глава государства Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Переговоры длились более трех часов.
