"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа - 07.08.2025
"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Решение провести переговоры между Москвой и Вашингтоном было правильным. Об этом на YouTube заявил политик и журналист из Великобритании Джордж Гэллоуэй."Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак &lt;…&gt; провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — подчеркнул он.Гэллоуэй также заметил, что представители двух сверхдержав должны поддерживать постоянную связь и проводить встречи на регулярной основе. Кроме того, современные условия сделали мир "неуправляемым", поставив государства на порог ядерной войны в Европе, Западной и Юго-Восточной Азии, резюмировал он.Ранее 6 августа глава государства Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Переговоры длились более трех часов.
08:34 07.08.2025
 
"Хороший знак". В Британии отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Решение провести переговоры между Москвой и Вашингтоном было правильным. Об этом на YouTube заявил политик и журналист из Великобритании Джордж Гэллоуэй.
"Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак <…> провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — подчеркнул он.
Гэллоуэй также заметил, что представители двух сверхдержав должны поддерживать постоянную связь и проводить встречи на регулярной основе. Кроме того, современные условия сделали мир "неуправляемым", поставив государства на порог ядерной войны в Европе, Западной и Юго-Восточной Азии, резюмировал он.
Ранее 6 августа глава государства Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа. Переговоры длились более трех часов.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Трамп рассказала Мерцу о результатах визита Уиткоффа в превосходных тонах
ПолитикаРОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯпереговоры
 
 
