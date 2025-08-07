https://1prime.ru/20250807/peregovory-860428664.html

Главу Еврокомиссии проинформировали о переговорах Уиткоффа в Кремле

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была проинформирована о переговорах спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Кремле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста. "Во вчерашнем разговоре глава Еврокомиссии не участвовала. Она была обстоятельно проинформирована лидерами (ЕС – ред.). Как всегда, она находится с ними в постоянном контакте, особенно по такому важному вопросу. Конечно, вы очень хорошо знаете нашу позицию по мирным переговорам. Мы поддерживаем справедливый и прочный мир на Украине, и наша приверженность этому никоим образом не изменилась", - сказала она. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

