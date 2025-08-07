Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
2025-08-07T13:48+0300
2025-08-07T13:48+0300
политика
сша
брюссель
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
ек
ес
БРЮССЕЛЬ, 7 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была проинформирована о переговорах спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Кремле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста. "Во вчерашнем разговоре глава Еврокомиссии не участвовала. Она была обстоятельно проинформирована лидерами (ЕС – ред.). Как всегда, она находится с ними в постоянном контакте, особенно по такому важному вопросу. Конечно, вы очень хорошо знаете нашу позицию по мирным переговорам. Мы поддерживаем справедливый и прочный мир на Украине, и наша приверженность этому никоим образом не изменилась", - сказала она. Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
сша, брюссель, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, ек, ес
Политика, США, Брюссель, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, ЕК, ЕС
13:48 07.08.2025
 
Главу Еврокомиссии проинформировали о переговорах Уиткоффа в Кремле

Фон дер Ляйен проинформировали о переговорах Путина и Уиткоффа в Кремле

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 7 авг – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была проинформирована о переговорах спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Кремле, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.
"Во вчерашнем разговоре глава Еврокомиссии не участвовала. Она была обстоятельно проинформирована лидерами (ЕС – ред.). Как всегда, она находится с ними в постоянном контакте, особенно по такому важному вопросу. Конечно, вы очень хорошо знаете нашу позицию по мирным переговорам. Мы поддерживаем справедливый и прочный мир на Украине, и наша приверженность этому никоим образом не изменилась", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. Россия и США также согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
"Путин доволен": в Киеве неожиданно высказались о визите Уиткоффа в Москву
