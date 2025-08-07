Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мир вернется в Европу!" В ЕС начали молиться на встречу Путина и Трампа - 07.08.2025
Политика
"Мир вернется в Европу!" В ЕС начали молиться на встречу Путина и Трампа
2025-08-07T15:13+0300
2025-08-07T15:13+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Если состоятся переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, в Европе может восстановиться мир, написал в воем аккаунте в социальной сети Facebook* глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, добавив, что на успех встречи лидеров России и США надеется целый ряд политиков.По словам главы венгерского МИД, ему удалось поговорить по телефону с несколькими "участниками вчерашней встречи" - переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и они подтвердили позитивное известие, растиражированное СМИ. "Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернется в Центральную Европу!" — написал Сийярто.Как ранее отметил президента России Юрий Ушаков, российская и американские стороны начали подготовку к переговорам глав государств, которые должны состоятся "в ближайшие дни".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
15:13 07.08.2025
 
"Мир вернется в Европу!" В ЕС начали молиться на встречу Путина и Трампа

Сийярто : надеемся, в результате встречи Путина и Трампа в Европу вернется мир

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Если состоятся переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, в Европе может восстановиться мир, написал в воем аккаунте в социальной сети Facebook* глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, добавив, что на успех встречи лидеров России и США надеется целый ряд политиков.
По словам главы венгерского МИД, ему удалось поговорить по телефону с несколькими "участниками вчерашней встречи" - переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и они подтвердили позитивное известие, растиражированное СМИ.
"Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернется в Центральную Европу!" — написал Сийярто.
Как ранее отметил президента России Юрий Ушаков, российская и американские стороны начали подготовку к переговорам глав государств, которые должны состоятся "в ближайшие дни".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
