"Мир вернется в Европу!" В ЕС начали молиться на встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Если состоятся переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, в Европе может восстановиться мир, написал в воем аккаунте в социальной сети Facebook* глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто, добавив, что на успех встречи лидеров России и США надеется целый ряд политиков.По словам главы венгерского МИД, ему удалось поговорить по телефону с несколькими "участниками вчерашней встречи" - переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и они подтвердили позитивное известие, растиражированное СМИ. "Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернется в Центральную Европу!" — написал Сийярто.Как ранее отметил президента России Юрий Ушаков, российская и американские стороны начали подготовку к переговорам глав государств, которые должны состоятся "в ближайшие дни".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
