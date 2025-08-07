https://1prime.ru/20250807/peregovory-860439601.html
"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. По мнению политиков прибалтийских государств, ожидаемые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляют собой страшную опасность как для Украины, так и для мира в целом. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times.Авторы статьи особым образом выделили истеричное высказывание главы комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсона.Комментируя предстоящие российско-американские переговоры на высшем уровне, эстонский парламентарий, являясь специалистом по международным отношениям, с убеждением заявил, что грядущая встреча не что иное, как "самый опасный сценарий для Украины и всего мира".При этом Михкельсон в меру дипломатично предостерег от любых уступок российскому лидеру и тем более попыток заключить с ним сделку, ибо все эти шаги, по его компетентному мнению, чреваты самыми негативными последствиями.Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.
