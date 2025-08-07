https://1prime.ru/20250807/peregovory-860439601.html

"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа

"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ

"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа

По мнению политиков прибалтийских государств, ожидаемые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляют собой страшную... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T16:53+0300

2025-08-07T16:53+0300

2025-08-07T16:54+0300

политика

прибалтика

эстония

переговоры

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/25/841362553_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_f86c9b29b51dbcf85dd6cf2903d5f9a4.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. По мнению политиков прибалтийских государств, ожидаемые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляют собой страшную опасность как для Украины, так и для мира в целом. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times.Авторы статьи особым образом выделили истеричное высказывание главы комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсона.Комментируя предстоящие российско-американские переговоры на высшем уровне, эстонский парламентарий, являясь специалистом по международным отношениям, с убеждением заявил, что грядущая встреча не что иное, как "самый опасный сценарий для Украины и всего мира".При этом Михкельсон в меру дипломатично предостерег от любых уступок российскому лидеру и тем более попыток заключить с ним сделку, ибо все эти шаги, по его компетентному мнению, чреваты самыми негативными последствиями.Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.

https://1prime.ru/20250715/estoniya-859517140.html

прибалтика

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

прибалтика, эстония, переговоры, владимир путин, дональд трамп