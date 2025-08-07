Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа
2025-08-07T16:53+0300
2025-08-07T16:54+0300
16:53 07.08.2025 (обновлено: 16:54 07.08.2025)
 
"Страшная опасность для мира". Прибалты "одобрили" встречу Путина и Трампа

FT: прибалтийские политики предупредили о рисках встречи Трампа и Путина

CC BY-SA 2.0 / Egon Tintse/ToBreatheAsOne / Tallinn, EstoniaТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Egon Tintse/ToBreatheAsOne / Tallinn, Estonia
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. По мнению политиков прибалтийских государств, ожидаемые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляют собой страшную опасность как для Украины, так и для мира в целом. Об этом рассказывается в публикации британской Financial Times.
Авторы статьи особым образом выделили истеричное высказывание главы комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсона.
Комментируя предстоящие российско-американские переговоры на высшем уровне, эстонский парламентарий, являясь специалистом по международным отношениям, с убеждением заявил, что грядущая встреча не что иное, как "самый опасный сценарий для Украины и всего мира".
При этом Михкельсон в меру дипломатично предостерег от любых уступок российскому лидеру и тем более попыток заключить с ним сделку, ибо все эти шаги, по его компетентному мнению, чреваты самыми негативными последствиями.
Российская и американская стороны договорились о переговорах на высшем уровне, которые, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, должны состояться в ближайшие дни. При этом обе стороны выразили надежду на успех саммита.
"С Россией было лучше". В Прибалтике пожаловались на жизнь без россиян
15 июля, 14:57
 
