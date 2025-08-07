https://1prime.ru/20250807/poezda-860412446.html

На Кубани семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА

На Кубани семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА - 07.08.2025

На Кубани семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА

Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД. | 07.08.2025, ПРАЙМ

КРАСНОДАР, 7 авг - ПРАЙМ. Семь поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае, сообщает СКЖД. "Сегодня в 05.12 в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении. На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге. "На данный момент в пути следования задерживаются 7 пассажирских поездов: №289 Екатеринбург – Анапа, №11 Москва – Анапа, №121 Санкт-Петербург – Новороссийск, №473 Смоленск – Симферополь, №97 Москва – Симферополь, №507 Ижевск – Новороссийск, №255 Сосногорск – Анапа", - уточняют в СКЖД. Время задержки составляет до 3 часов. Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.

