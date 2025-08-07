https://1prime.ru/20250807/poezda-860427208.html

Тринадцать поездов задерживаются в сообщении с Крымом

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Тринадцать поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути, восемь из них в направлении полуострова и пять - оттуда, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 12.00 мск: в Крым: №585 Волгоград - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, №92 Москва - Севастополь, отправлением 05.08, задержка 4 часа, №173 Москва - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5 часов, №163 Москва - Феодосия, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов, №28 Москва - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4 часа, №474 Смоленск - Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1,5 часа , №97 Москва - Симферополь, отправлением 06.08, задержка 1 час", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что из Крыма задерживаются пять поездов, три из них отправлением 6 августа: №178 Симферополь - Санкт-Петербург, задержка 6 часов, №174 Евпатория - Москва, задержка 5 часов и №92 Севастополь - Москва, задержка 7 часов. Два - отправлением 7 августа: №98 Симферополь - Москва, задержка 4 часа, №76 Симферополь - Омск, задержка 3 часа. "Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - отметили в компании-перевозчике.

