Готовится аварийная посадка рейса Москва - Пенза в "Шереметьево" - 07.08.2025
Готовится аварийная посадка рейса Москва - Пенза в "Шереметьево"
Готовится аварийная посадка рейса Москва - Пенза в "Шереметьево"
2025-08-07T21:49+0300
2025-08-07T22:01+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.
ssj-100, аварийная посадка, аэропорт шереметьево
Происшествия, SSJ-100, аварийная посадка, аэропорт Шереметьево
21:49 07.08.2025 (обновлено: 22:01 07.08.2025)
 
Готовится аварийная посадка рейса Москва - Пенза в "Шереметьево"

© РИА Новости . Алексей Майшев
Лайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.
ПроисшествияSSJ-100аварийная посадкааэропорт Шереметьево
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала