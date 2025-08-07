https://1prime.ru/20250807/posadka-860448191.html
Готовится аварийная посадка рейса Москва - Пенза в "Шереметьево"
2025-08-07T21:49+0300
происшествия
ssj-100
аварийная посадка
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Пассажирский SSJ-100 рейса Москва - Пенза готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "SSJ-100 сообщением Москва - Пенза возвращается в аэропорт вылета с неисправностью топливного фильтра", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в "Шереметьево" приведены в готовность все дежурные оперативные службы.
ssj-100, аварийная посадка, аэропорт шереметьево
