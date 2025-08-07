https://1prime.ru/20250807/posadka-860448558.html

Борт Москва-Пенза совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

Борт Москва-Пенза совершил аварийную посадку в "Шереметьево"

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сел штатно в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, люди в результате авиационного инцидента не пострадали.

