Борт Москва-Пенза совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
Борт Москва-Пенза совершил аварийную посадку в "Шереметьево"
2025-08-07T21:59+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Готовившийся к аварийной посадке пассажирский SSJ-100 сообщением Москва - Пенза из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Сел штатно в аэропорту Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, люди в результате авиационного инцидента не пострадали.
