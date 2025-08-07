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Новые пошлины США на импорт товаров из 60 стран вступят в силу 7 августа
Новые пошлины США на импорт товаров из 60 стран вступят в силу 7 августа - 07.08.2025, ПРАЙМ
Новые пошлины США на импорт товаров из 60 стран вступят в силу 7 августа
Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу в четверг, 7 августа, следует из опубликованного ранее американской администрацией... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T00:24+0300
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу в четверг, 7 августа, следует из опубликованного ранее американской администрацией документа.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Самые высокие ставки - 41% - предусмотрены для Сирии. Импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться пошлиной в 40%, из Ирака и Сербии - в 35%. России в списке нет.
Отдельным указом в среду Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в качестве санкции за закупки ею российской нефти. Эти пошлины вступят в силу через 21 день после подписания документа.
Кроме того, США повысили тарифы для Канады с 25% до 35%. С Мексикой Вашингтон согласовал продление действующих условий на 90 дней, включая базовую пошлину в 25% и ставку 50% на сталь, алюминий и медь.
В апреле Трамп распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из-за рубежа. Базовая ставка составила 10%, но для 57 стран были установлены повышенные ставки - исходя из торгового дефицита США с каждой из них. С учетом просьб о переговорах от более чем 75 государств, действия этих повышенных тарифов были приостановлены до 9 июля, затем данный срок продлили до 1 августа.
В итоговом списке стран, договорившихся с Вашингтоном о новых условиях торговли, - Япония, Южная Корея, Великобритания, государства ЕС, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия и Пакистан.
Согласно последним данным МВФ, возврат США к политике повышенных пошлин и возможный срыв переговоров могут замедлить рост мировой экономики на 0,2 процентного пункта в 2025 году.
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мировая экономика, сша, вашингтон, сирия, дональд трамп, ес, мвф
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, СИРИЯ, Дональд Трамп, ЕС, МВФ
Новые пошлины США на импорт товаров из 60 стран вступят в силу 7 августа
Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу 7 августа
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Новые пошлины США на импорт товаров из более чем 60 стран вступают в силу в четверг, 7 августа, следует из опубликованного ранее американской администрацией документа.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Самые высокие ставки - 41% - предусмотрены для Сирии. Импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться пошлиной в 40%, из Ирака и Сербии - в 35%. России в списке нет.
Отдельным указом в среду Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на импорт из Индии в качестве санкции за закупки ею российской нефти. Эти пошлины вступят в силу через 21 день после подписания документа.
Кроме того, США повысили тарифы для Канады с 25% до 35%. С Мексикой Вашингтон согласовал продление действующих условий на 90 дней, включая базовую пошлину в 25% и ставку 50% на сталь, алюминий и медь.
В апреле Трамп распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из-за рубежа. Базовая ставка составила 10%, но для 57 стран были установлены повышенные ставки - исходя из торгового дефицита США с каждой из них. С учетом просьб о переговорах от более чем 75 государств, действия этих повышенных тарифов были приостановлены до 9 июля, затем данный срок продлили до 1 августа.
В итоговом списке стран, договорившихся с Вашингтоном о новых условиях торговли, - Япония, Южная Корея, Великобритания, государства ЕС, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия и Пакистан.
Согласно последним данным МВФ, возврат США к политике повышенных пошлин и возможный срыв переговоров могут замедлить рост мировой экономики на 0,2 процентного пункта в 2025 году.