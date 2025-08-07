https://1prime.ru/20250807/poshliny-860431610.html

СМИ: президент Швейцарии не получила снижения пошлин после визита в США

СМИ: президент Швейцарии не получила снижения пошлин после визита в США - 07.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: президент Швейцарии не получила снижения пошлин после визита в США

Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер не получила снижения таможенных пошлин после своей поездки в США 6 августа и даже не была принята Дональдом Трампом,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:19+0300

2025-08-07T14:19+0300

2025-08-07T14:19+0300

экономика

сша

швейцария

сирия

дональд трамп

марко рубио

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

ЖЕНЕВА, 7 авг - ПРАЙМ. Президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер не получила снижения таможенных пошлин после своей поездки в США 6 августа и даже не была принята Дональдом Трампом, сообщает швейцарская газета Tribune de Geneve. Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары. Президент Швейцарии посетила США 6 августа, но не добилась изменения пошлин. "С пустыми руками. Президент Конфедерации Карин Келлер-Саттер и ее вице-президент Ги Пармелан возвращаются из США, ничего не получив от президента Трампа. Последний не принял их даже на пять минут. Президент Швейцарии избежала полного унижения, получив встречу с госсекретарем США Марко Рубио в среду", - пишут журналисты. В материале сообщается, что правительство проведет внеочередное заседание 7 августа в начале дня из-за этого. "Ожидается, что оно представит "план Б" для затронутых секторов экономики. Публичное сообщение будет опубликовано ближе к вечеру", - уточнили журналисты. В понедельник депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

https://1prime.ru/20250804/razgovor-860277498.html

сша

швейцария

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, швейцария, сирия, дональд трамп, марко рубио, financial times