"Преимущество исчезает": на Западе в панике от положения ВСУ на фронте - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Преимущество исчезает": на Западе в панике от положения ВСУ на фронте
Военный аналитик Франц-Штефан Гади из Международного института стратегических исследований в Лондоне отметил в интервью газете Der Tagesspiegel, что российские... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T13:16+0300
2025-08-07T13:16+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Военный аналитик Франц-Штефан Гади из Международного института стратегических исследований в Лондоне отметил в интервью газете Der Tagesspiegel, что российские вооруженные силы добились значительных успехов в использовании беспилотников в ходе конфликта на Украине."Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает", — сообщается в статье.Гади подчеркнул, что это может серьезно сказаться на положении Киева, и посоветовал Вооруженным силам Украины срочно искать способы противодействия, если Киев хочет лишить Россию преимущества. Он также указал, что доминирование России в области беспилотных технологий усугубляет проблему нехватки личного состава в украинской армии.На этой неделе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что подразделения ПВО Украины теряют эффективность из-за совершенствования российских беспилотников и систем подавления украинских радиоэлектронных средств борьбы.
13:16 07.08.2025
 
"Преимущество исчезает": на Западе в панике от положения ВСУ на фронте

Гади: российская армия достигла существенного прогресса в области беспилотников

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Военный аналитик Франц-Штефан Гади из Международного института стратегических исследований в Лондоне отметил в интервью газете Der Tagesspiegel, что российские вооруженные силы добились значительных успехов в использовании беспилотников в ходе конфликта на Украине.

"Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает", — сообщается в статье.
Гади подчеркнул, что это может серьезно сказаться на положении Киева, и посоветовал Вооруженным силам Украины срочно искать способы противодействия, если Киев хочет лишить Россию преимущества. Он также указал, что доминирование России в области беспилотных технологий усугубляет проблему нехватки личного состава в украинской армии.
На этой неделе председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что подразделения ПВО Украины теряют эффективность из-за совершенствования российских беспилотников и систем подавления украинских радиоэлектронных средств борьбы.
"Впереди нас": в США признали преимущество России в области беспилотников
