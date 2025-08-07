Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участок трассы "Лена" в Приамурье открыли для легковых автомобилей - 07.08.2025
Участок трассы "Лена" в Приамурье открыли для легковых автомобилей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - ПРАЙМ. Участок федеральной трассы "Лена" в Приамурье, где образовался огромный провал, открыли для движения легковых автомобилей массой до 3,5 тонны, сообщает минтранспорта Амурской области. Во вторник на участке в Тындинском округе образовался огромный провал дорожного полотна. Движение было полностью остановлено. Причины обрушения сейчас устанавливаются. "В Тындинском округе на 79 километре федеральной трассы "Лена" открыт проезд для транспортных средств массой до 3,5 тонны", - говорится в сообщении. В тексте минтранса со ссылкой на ФКУ Упрдор "Лена" уточняется, что ограничение на проезд крупногабаритного транспорта сохраняется до восстановления разрушенного участка - ориентировочно, до 10.00 (4.00 мск) 9 августа. На 79-м километре федеральной трассы А-360 "Лена" в Тындинском муниципальном округе продолжают обустраивать объездную дорогу. Ее отсыпают сразу с двух сторон. В работе задействовано 17 единиц спецтехники. Грунт для отсыпки завозится с двух карьеров. Уже обустроили пешеходный мост, сообщало в среду ФКУ Упрдор "Лена". Тем временем, водителей большегрузных автомобилей власти округа просят набраться терпения и не искать альтернативные пути проезда. "Притрассовая дорога от станции Беленькая до станции Муртыгит не предназначена для движения таких машин, является технологической, ж/д переезды отсутствуют, габариты проездов под железнодорожными мостами не соответствуют установленным требованиям, рассчитаны на некрупногабаритную технику, обслуживающую железную дорогу. Состояние дороги неудовлетворительное", - написала в Telegram-канале глава Тындинского округа Тамара Лысакова.
