Чистая прибыль Uniper упала в три раза
2025-08-07T09:51+0300
2025-08-07T09:51+0300
2025-08-07T09:51+0300
экономика
бизнес
европа
германия
uniper

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого энергетического концерна Uniper за первое полугодие текущего года составила 267 миллионов евро, сократившись примерно в 3 раза, с 903 миллионов годом ранее, следует из отчетности компании. Прибыль в пересчете на акцию уменьшилась до 0,63 евро с 2,11 евро годом ранее. Выручка Uniper в отчетном периоде при этом увеличилась на 4,2%, до 33,063 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 108 миллионов евро. Во втором квартале чистая прибыль снизилась до 186 миллионов евро с 426 миллионов евро годом ранее, прибыль на акцию - до 0,42 евро с 1 евро годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 14%, до 11,802 миллиарда долларов. Компания изменила прогноз на 2025 год по скорректированному показателю EBITDA и ожидает его на уровне 1-1,3 миллиарда евро, а скорректированную чистую прибыль - на уровне 350-550 миллионов евро. Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
европа
германия
