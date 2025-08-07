https://1prime.ru/20250807/pripravy-860433006.html

В США из-за пошлин на импорт индийских товаров могут подорожать приправы

В США из-за пошлин на импорт индийских товаров могут подорожать приправы - 07.08.2025, ПРАЙМ

В США из-за пошлин на импорт индийских товаров могут подорожать приправы

Повышение Соединенными Штатами пошлин на импорт из Индии может повлиять на поставки в США кардамона и других специй на общую сумму в 90,4 миллиона долларов,... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T14:31+0300

2025-08-07T14:31+0300

2025-08-07T14:31+0300

экономика

сша

цены

рост цен

индия

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/84185/88/841858805_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2e3085e08612a40587e348e367a497f0.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Повышение Соединенными Штатами пошлин на импорт из Индии может повлиять на поставки в США кардамона и других специй на общую сумму в 90,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Она будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Также США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. Кроме этой пошлины, против Индии начиная с 7 августа начнет действовать "взаимная" пошлина в 25%. Всего за последние 12 месяцев США импортировали различных специй на 130,6 миллиона долларов. В частности, к ним относятся семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина. Из этого объема 62% или 81,1 миллиона долларов пришлось на поставки из Индии. Также новые пошлины могут сказаться на поставках в США кардамона, так как почти 42% из них приходятся на Индию. Всего за последние 12 месяцев Штаты импортировали кардамона на 22,2 миллиона долларов, из которых 9,3 миллиона - индийские поставки. В апреле Трамп распорядился ввести "взаимные" пошлины на импорт из-за рубежа. Базовая ставка составила 10%, но для 57 стран были установлены повышенные ставки - исходя из торгового дефицита США с каждой из них. С учетом просьб о переговорах от более чем 75 государств действия этих повышенных тарифов были приостановлены до 9 июля, затем данный срок продлили до 1 августа. В итоговом списке стран, договорившихся с Вашингтоном о новых условиях торговли, - Япония, Южная Корея, Великобритания, государства ЕС, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия и Пакистан. Затем, в конце июля, президент США подписал указ о введении тарифов от 10% до 41% в отношении 69 торговых партнеров. Новые пошлины вступают в силу в четверг 7 августа. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.

https://1prime.ru/20250807/tarify-860415251.html

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, цены, рост цен, индия, пошлины