2025-08-07T08:32+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что Россия и США способны прийти к взаимопониманию, однако киевский режим не заинтересован в достижении каких-либо соглашений."Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у Трампа. Сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит Уиткоффа это подтвердил". — заявил Риттер в эфире на YouTube.Кроме того, аналитик отметил, что Москве и Вашингтону достаточно просто найти общий язык, тогда как главной преградой остается киевский режим и его глава Владимир Зеленский, которые отказываются признавать реалии и принимать какие-либо условия.По мнению Риттера, США должны оказать давление на Украину, чтобы она согласилась с неизбежным. Украинский конфликт завершится сразу после того, как из Вашингтона дадут понять, что Киев проиграл, и изменить ситуацию уже нельзя."Если украинцы откажутся от предложений Москвы, конфликт продолжится", — заключил Риттер.В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Кремле, которые длились более трех часов. Это уже пятый визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию в 2025 году.После встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа главы двух стран обменялись сигналами по украинскому вопросу. Он охарактеризовал диалог как полезный и конструктивный, добавив, что обсуждались также перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном помимо конфликта на Украине.Позже Дональд Трамп заявил, что переговоры были весьма продуктивными и стороны достигли значительного прогресса.Американский лидер также отметил, что в ближайшие дни и недели намерен сосредоточиться на прекращении боевых действий.

2025

