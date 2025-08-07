"Есть шанс": на Западе назвали главного противника сделки России и США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
политика
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
стив уиткофф
переговоры
сделка
украина
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что Россия и США способны прийти к взаимопониманию, однако киевский режим не заинтересован в достижении каких-либо соглашений."Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у Трампа. Сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит Уиткоффа это подтвердил". — заявил Риттер в эфире на YouTube.Кроме того, аналитик отметил, что Москве и Вашингтону достаточно просто найти общий язык, тогда как главной преградой остается киевский режим и его глава Владимир Зеленский, которые отказываются признавать реалии и принимать какие-либо условия.По мнению Риттера, США должны оказать давление на Украину, чтобы она согласилась с неизбежным. Украинский конфликт завершится сразу после того, как из Вашингтона дадут понять, что Киев проиграл, и изменить ситуацию уже нельзя."Если украинцы откажутся от предложений Москвы, конфликт продолжится", — заключил Риттер.В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Кремле, которые длились более трех часов. Это уже пятый визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию в 2025 году.После встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа главы двух стран обменялись сигналами по украинскому вопросу. Он охарактеризовал диалог как полезный и конструктивный, добавив, что обсуждались также перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном помимо конфликта на Украине.Позже Дональд Трамп заявил, что переговоры были весьма продуктивными и стороны достигли значительного прогресса.Американский лидер также отметил, что в ближайшие дни и недели намерен сосредоточиться на прекращении боевых действий.
россия, владимир путин, сша, дональд трамп, стив уиткофф, переговоры, сделка, украина
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, переговоры, сделка, УКРАИНА
08:32 07.08.2025
 
"Есть шанс": на Западе назвали главного противника сделки России и США

Риттер: киевский режим будет любыми способами мешать РФ и США прийти к соглашению

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Американский геополитический аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что Россия и США способны прийти к взаимопониманию, однако киевский режим не заинтересован в достижении каких-либо соглашений.
"Россия никогда не отказывалась от дипломатии, и они всегда честны. Если они сказали, что будут что-то предпринимать, так и будет. И это вызывает уважение у Трампа. Сейчас всем нужно было услышать, что у переговоров все еще есть шанс, и визит Уиткоффа это подтвердил". — заявил Риттер в эфире на YouTube.
Кроме того, аналитик отметил, что Москве и Вашингтону достаточно просто найти общий язык, тогда как главной преградой остается киевский режим и его глава Владимир Зеленский, которые отказываются признавать реалии и принимать какие-либо условия.
По мнению Риттера, США должны оказать давление на Украину, чтобы она согласилась с неизбежным. Украинский конфликт завершится сразу после того, как из Вашингтона дадут понять, что Киев проиграл, и изменить ситуацию уже нельзя.
"Если украинцы откажутся от предложений Москвы, конфликт продолжится", — заключил Риттер.
В среду президент России Владимир Путин провел переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Кремле, которые длились более трех часов. Это уже пятый визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
После встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что через Уиткоффа главы двух стран обменялись сигналами по украинскому вопросу. Он охарактеризовал диалог как полезный и конструктивный, добавив, что обсуждались также перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном помимо конфликта на Украине.
Позже Дональд Трамп заявил, что переговоры были весьма продуктивными и стороны достигли значительного прогресса.
Американский лидер также отметил, что в ближайшие дни и недели намерен сосредоточиться на прекращении боевых действий.
