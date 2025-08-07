https://1prime.ru/20250807/putin-860410634.html
"Путин доволен": в Киеве неожиданно высказались о визите Уиткоффа в Москву
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Встреча в Кремле президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа было полезной для Москвы. Таким мнением на YouTube поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Такая хорошая, милая встреча произошла. Аккуратненько <…> Но очень позитивно. Видно, что Путин доволен", — подчеркнул он.По словам Соскина, Россия и США смогли установить прочную связь, а Уиткофф в свою очередь смог выстроить коммуникацию между главами государств. Кроме того, их беседа длилась более трех часов, что говорит о том, что они могли обсудить очень широкий круг тем, вплоть до совместных полетов на Луну или строительства АЭС, заключил он.Ранее 6 августа глава государства Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа.
