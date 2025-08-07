https://1prime.ru/20250807/putin-860421644.html
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию - 07.08.2025, ПРАЙМ
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
политика
россия
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
сергей шойгу
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в четверг в Москве."Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну", - сказал Довал.Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву состоялся в июле 2024 года. В его ходе, в частности, прошел XXII российско-индийский ежегодный саммит. По его итогам Моди пригласил Путина посетить Индию. В мае 2025 года пресс-служба Кремля сообщила, что Моди подтвердил приглашение Путину посетить Индию с визитом, оно было с благодарностью принято.
индия
москва
Советник премьера Индии Довал: визит Путина в страну ожидается в конце года
