Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/putin-860421644.html
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию - 07.08.2025, ПРАЙМ
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T12:11+0300
2025-08-07T12:49+0300
политика
россия
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
сергей шойгу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860421445_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_dbc647f450dfa1606e8bd996f3a497cf.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в четверг в Москве."Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну", - сказал Довал.Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву состоялся в июле 2024 года. В его ходе, в частности, прошел XXII российско-индийский ежегодный саммит. По его итогам Моди пригласил Путина посетить Индию. В мае 2025 года пресс-служба Кремля сообщила, что Моди подтвердил приглашение Путину посетить Индию с визитом, оно было с благодарностью принято.
https://1prime.ru/20250807/shoygu--860419395.html
индия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860421445_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_4f0dcfac36be311b18d99772a29ec876.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, сергей шойгу
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Нарендра Моди, Сергей Шойгу
12:11 07.08.2025 (обновлено: 12:49 07.08.2025)
 
Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

Советник премьера Индии Довал: визит Путина в страну ожидается в конце года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в четверг в Москве.
"Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну", - сказал Довал.
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву состоялся в июле 2024 года. В его ходе, в частности, прошел XXII российско-индийский ежегодный саммит. По его итогам Моди пригласил Путина посетить Индию. В мае 2025 года пресс-служба Кремля сообщила, что Моди подтвердил приглашение Путину посетить Индию с визитом, оно было с благодарностью принято.
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Шойгу высоко оценил стратегическое партнерство России и Индии
11:43
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯМОСКВАВладимир ПутинНарендра МодиСергей Шойгу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала