Советник Моди рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в четверг в Москве."Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну", - сказал Довал.Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву состоялся в июле 2024 года. В его ходе, в частности, прошел XXII российско-индийский ежегодный саммит. По его итогам Моди пригласил Путина посетить Индию. В мае 2025 года пресс-служба Кремля сообщила, что Моди подтвердил приглашение Путину посетить Индию с визитом, оно было с благодарностью принято.

