Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом - 07.08.2025, ПРАЙМ

Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом

Глава государства Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T15:05+0300

2025-08-07T15:05+0300

2025-08-07T15:06+0300

политика

оаэ

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. "Президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.

