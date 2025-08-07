Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/putin-860435197.html
Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом
Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом - 07.08.2025, ПРАЙМ
Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом
Глава государства Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T15:05+0300
2025-08-07T15:06+0300
политика
оаэ
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860420527_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9e3f4e60f81021daf3508936eb5e1e01.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. "Президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.
https://1prime.ru/20250807/ushakov-860429366.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860420527_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_032089a5c27de4338c8aa5e1a3115794.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, ОАЭ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
15:05 07.08.2025 (обновлено: 15:06 07.08.2025)
 
Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"Президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.

Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.

  • У России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом;
  • глава государства не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским;
  • встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия;
  • заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон;
Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Ушаков прокомментировал слова Рубио о переговорах Путина и Трампа
13:55
 
ПолитикаОАЭВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала