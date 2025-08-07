Путин назвал одно из подходящих мест для его встречи с Трампом
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
"Президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", - сказал Путин журналистам в Кремле.
Главные заявления президента - в материале агентства ПРАЙМ.
- У России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с президентом США Дональдом Трампом;
- глава государства не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским;
- встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия;
- заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон;
Ранее помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится, ориентировочно, на следующей неделе.